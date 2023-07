Agnes: “Positiviteitsgoeroes maken me depressief”

Agnes komt erachter dat ze een vrouw volgt die alleen maar positieve financiële vrijheid promoot en wil zo snel mogelijk daarvanaf.

Al scrollend op Instagram valt mijn bek opeens open. Letterlijk. Ik lees de post van een Nederlandse vrouw die ik blijkbaar volg over waarde en rijkdom. Volgens haar gaat financiële vrijheid over het diepe vertrouwen dat er voor haar altijd geld beschikbaar is. Dat ze in een vingerknip kan creëren wat ze wil en dat die creatie waarde heeft.

Ik verslik me bijna in die woordsalade en vraag me ook af waarom ze dit bijschrift bij een foto van zichzelf en haar pronte boezem in een kanten bralette plaatst. In mijn Portugal notabene. Verdorie, gaat heen met je blabla! Was het maar zo makkelijk. Was het maar zo’n feest. Al die keren dat ik vroeger wakker lag van de geldzorgen… De brieven van deurwaarders die ik kreeg… De schulden die ik opbouwde, omdat ik als single moeder geen goedkoop huis kon krijgen, mijn ex zijn verantwoordelijkheid niet nam, ik niet wist hoe ik met geld om moest gaan en ik het ondanks keihard werken niet rond kreeg. Natuurlijk niet. Want het ‘diepe vertrouwen’ was er niet. Ik word steeds bozer als ik rondneus op haar profiel: dat pretentieuze gekakel! Dat eyefucken in de camera! Alles om haar ‘vrije’ lifestyle te verkopen, die van sensueel in de zon zitten, of in een hip busje de horizon tegemoet rijden, want dat is natuurlijk wat succesvolle millennials doen. Hoe zij dit zelf kan bekostigen? Nou, ze verkoopt naast zichzelf ook coaching, boeken, events, sessies, noem maar op. En dat hashtag vanlife busje. Tegen betaling van keiharde knaken, natuurlijk. Voor niets gaat de mediterrane zon op.

Waarom volg ik haar eigenlijk? En wie is haar doelgroep? Zijn er in Nederland echt zoveel zoekende vrouwen die zich laten inpalmen door deze moderne kwakzalverij? Begrijp me niet verkeerd, ik kan inmiddels leven met echte coaches die iets concreets aanbieden. Sterker nog, ik kan me heel goed voorstellen dat ik op een dag een bord in de tuin zet en mensen help om naar Portugal te verhuizen. Met een stappenplan, honderden tips waar ze iets aan hebben en een lijst met nuttige adressen. Dat is tastbaar, en daar hou ik van. Maar positiviteitsgoeroes maken me depressief. Omdat het te vaak gebakken lucht is. Compleet fake. En hypocriet. Hoe durft deze commerciële faux hippie te doen alsof het niet om inkomsten of een bedrag op je rekening gaat? Dat is - volgens deze goeroe - namelijk slechts een bijkomst van waardevol creëren. Een bijkomst! Het betalen van je huur, je kind eten op tafel zetten en zorgen dat je veilig van A naar B komt, is een bijkomst. En dat inzicht heeft ze gekregen nadat ze in een paar jaar tijd een aantal lagen dieper is gegaan. Dieper waarin? De bullshit? Hoeveel mensen trappen daarin en geven misschien hun laatste centen aan deze Firma Holle Frases uit? Gelukkig wordt ze in de comments erop aangesproken. Dat ‘diep vertrouwen hebben’ ook verraderlijk kan zijn.

Goed zo, juich ik vanaf de bank en ik klik verder. Ah, ze zegt dat ze daar na het plaatsen van haar post ook over heeft nagedacht. En dat die reactie aansluit bij haar overpeinzingen. Dus ze weet dat ze onzin verkoopt, maar laat de post wel staan. Want wie weet trappen er weer een paar mensen in. Echt, doe het niet! De enige manier om echt financieel vrij te worden is om ervoor te zorgen dat er meer geld binnenkomt dan eruit gaat. Punt. Maar daar lees ik niets over op haar Instagram-profiel. Ik rol met mijn ogen en ontvolg...