Agnes: “Spijt van de boerderij heb ik niet, maar verdorie, wat was ik naïef”

Wat al die influencers ook beweren, Agnes weet nu hoeveel werk een boerderij in Portugal is.

“Weet je welke dag het is vandaag?” vroeg ik vanmorgen aan zoon T., die Nacho en Taquito na een wandeling droog wreef. Want ja, het regenseizoen is hier spontaan en compleet ongepland in volle gang. “Vorig jaar”, herinnerde ik hem, “op die zonnige 29ste mei, hadden we de laatste bezichtiging van dit huis. Toen zeiden we ‘ja’ tegen de vorige eigenaren.” T. knikte ongeïnteresseerd. En ook bij mij kon er eigenlijk geen lachje meer vanaf.

We zitten namelijk in een dip: moe van de torenhoge verwachting die we hadden, toen we besloten deze boerderij van onze dromen te kopen: tweeduizend vierkante meter grond, met walnoten, peren, perziken, olijven, sinaasappels en citroenen. Een authentiek Portugees landhuis uit de jaren veertig met drie slaapkamers, maar met zoveel ruimte, kelders, schuren en zelfs een bakkerijtje next door dat je er makkelijk vier woonunits van kan maken, voor gasten en verhuur. Nou ja, in theorie is dat heel makkelijk. In de praktijk blijkt zelfs de kleinste klus een uitdaging, nu we als klant zijn ontslagen door zowel de schilder als de aannemer.

Volgens collega expats moet ik dat niet persoonlijk opvatten. Ook zij zijn grof aan de dijk gezet door hun betaalde helpende handen. Vaak zonder enige uitleg, wij buitenlanders worden massaal geghost. Misschien wel door de toenemende onvrede, omdat ‘wij’ de huizenprijzen zo opdrijven. Dat kwam en komt nooit aan de orde, in de misschien wel honderden YouTube-vlogs die ik inmiddels heb bekeken over het kopen van een boerderij in Portugal. Werkelijk alle influencers houden dat droombeeld in stand: geen drupje zweet bij 43 graden, hoor. Bij hen is het altijd mooi weer met een verkoelend briesje: vanaf het moment dat ze sinaasappels uit hun eigen boom plukken voor een verse jus, tot ‘s avonds met een wijntje op het terras. Zij hebben op miraculeuze wijze geen last van vliegen die op de kippen van de buren afkomen en bladluis, van schimmel in huis, van een elektriciteitsbedrijf dat nog steeds niet langs is geweest waardoor ik geen boiler kan plaatsen en na bijna een jaar nog steeds geen warm water heb. Tenzij ik eerst de waterkoker aanzet om mijn emmers te vullen natuurlijk…

Haat aan die vloggers die video’s maken met clickbait titels als ‘De waarheid over het kopen van buitenlandse boerderij,’ waarin amper geklaagd wordt. Ze verkopen een droom met een bijgerecht van gebakken lucht. Mensen vanuit de hele wereld kijken een of twee keer per week verlekkerd toe, zoals ik ook deed: is zo’n boerderij iets voor mij? Kan ik dat ook, want het lijkt zo makkelijk. Zo bereikbaar. Zo zaligmakend ook, om je eigen citroenen te plukken. Wat wil een mens nog meer?

Op het hoogtepunt van mijn depressie kon ik aan niets anders meer denken, en vergat ik gemakshalve dat positief vloggen een verdienmodel is. Ook hier in Portugal: de meeste videomakers hebben er niet eens meer een day job bij en kunnen dus fulltime farmen op camera, in tegenstelling tot gewone mensen als zoon T. en ik, die doorgaans toch wel acht of negen uur per dag achter onze laptops zitten. De boerderijklussen houden ook nooit op: onkruid wieden is nu een dagelijks onderdeel van mijn leven. Ik geef teveel geld uit aan noodzakelijke verbeteringen om het meer bewoonbaar te maken, maar deze schillenhut ziet er eigenlijk nog steeds niet uit. En dat blijft de komende jaren zo, terwijl we hard sparen voor een grote verbouwing. “Heb je spijt?” vroeg T. net, toen hij een ontbijtsmoothie in de keuken kwam halen, met aardbeien en mint uit de tuin. Ik zie ons nog staan vorig jaar, in de schuur tijdens het onderhandelen. “Prima”, had ik brutaal gezegd, “Maar dan wil ik wel de boomgaard hiernaast erbij.” In de taxi op weg naar de trein vielen T. en ik elkaar huilend in de armen. Van trots en opluchting, van opwinding en verwachting.

Zorgen maakten we ons niet. Waarom? We dachten dat we het allemaal wel even zouden fixen, net als al die vloggers: de farm, het vinden van de balans tussen werk en klussen en onze persoonlijke dromen en goals... Spijt van de boerderij heb ik niet, maar verdorie, wat was ik naïef.