Agnes: “Tegenwoordig mag je echt álles zijn. Behalve vegan”

Agnes ergert zich aan het feit dat ze geen vegan mag zijn, althans volgens alle mensen die denken een mening erover te moeten geven.

Het mooie van nu is toch wel dat je alles mag zijn: zoals man, vrouw, allebei, non-binair, furry of objectseksueel. Ja, dan val je op dingen. Een lieve collega van een tijdschrift interviewde ooit een vrouw die een innige liefdesrelatie had met de Eiffeltoren. Of was het de Berlijnse Muur? Anyway, ze had de hots voor een historisch gebouw. “Zo voelt zij dat”, legde ik later die week aan een vriendin uit. “Wat mooi”, antwoordde ze, “dat die vrouw niet alleen helemaal in contact is met haar gevoelens, maar ook zo open erover vertelt.” Ik had instemmend en ook vol bewondering geknikt. Want dát is ultieme vrijheid toch: helemaal jezelf kunnen zijn en dat durven uitdragen.

Leven onder jouw voorwaarden, op de manier die het best bij je past, ongeacht wat mensen daarvan vinden. Daarom heb ik ook niets dan hulde en respect voor vrouwen als schrijver en influencer Mayra Louise, die - voor het mainstream werd - besloot maling te hebben aan opgelegde slanke schoonheidsidealen en zo vele vrouwen in Nederland inspireerde met haar killer curves. En daarom leen ik met liefde mijn pruiken, make-up en hoge hakken uit aan mijn gay bestie, als hij tijdens Pride extra fabulous voor de dag wil komen.

Sterker nog, ik ga bij voorkeur mee om als een dolle zeehond te klappen van trots. En pink soms een traantje weg als ik onder de nepwimpers en meerdere lagen make-up mijn bestie zie stralen van geluk. Zo van: dit ben ik en ik mag er zijn. Natuurlijk mag hij er zijn. Iedereen moet een plekje krijgen aan de grote tafel des levens. Alleen, ik merk steeds vaker dat ik zelf niet mag aanschuiven.

Vorige week ging ik naar een vegan friendly restaurant. Ze verkopen gerechten met vlees en eieren, maar hebben voldoende plantbased opties die goed staan aangegeven. Behalve bij de voorafjes. “Is dit knoflookbroodje vegan?” vroeg ik, benieuwd of ze dierlijke boter of plantaardige olijfolie gebruiken. De ober staarde me aan en ik zag zijn ogen wegdraaien. Krijgt hij nou een tia? dacht ik. Want het zal niet zo zijn dat die ploert met zijn ogen rolt, als ik een normale vraag stel.

Helaas bleek dat wel het geval. “Ik snap je hoor”, zei een vriendin later die dag, toen ik haar - nog steeds bozig - belde. “Jij bent doorgaans vol begrip voor alles en iedereen en krijgt dat voor jouw gevoel niet terug. Alleen, je kunt identiteit en veganisme niet met elkaar vergelijken. Identiteit is wie je echt bent en veganisme is een keuze.” Mijn bek viel open. Het feit dat ik geen dierlijke producten gebruik - op mijn bordje, in mijn make-up of kleding - is inderdaad een keuze. Maar wel één die voortkomt uit mijn diepste zelf.

Als kind had ik al moeite met het eten van vlees en dat heb ik al zeker zo’n vijftien jaar helemaal niet meer gedaan. Wel at ik bij vlagen nog eieren, kaas en soms een stukje vis, tot ik bij dat allerlaatste stukje sushi - ik denk zo’n twee jaar geleden - wederom werd verteerd door dat grote schuldgevoel: want het is, wat mij betreft, niet nodig. Zeker niet nu er zoveel alternatieven zijn. Dus ja, ik maakte de keuze om te stoppen met het eten van dieren en dierlijke producten. Ook omdat ik voor mijn gevoel eigenlijk geen keuze meer had. Ik kón het niet meer.

Sindsdien voel ik me mentaal iets beter, omdat ik leef zonder dat knagende schuldgevoel. Omdat ik meer mezelf kan zijn. Alleen mag ik dat niet uitdragen. Ik krijg niet alleen rollende ogen, ook afkeurende blikken en zelfs nare opmerkingen als mijn veganisme organisch ter sprake komt. “Prima hoor, dat jij zo leeft, maar ik wil er geen last van hebben en ik hoef ook niet te horen waarom”, hoorde ik laatst, toen ik op een terras met het tafeltje naast me de menukaart besprak.

Onze hondjes snuffelden gezellig aan elkaars aarsjes en ik vertaalde een paar woordjes van de menukaart, omdat ik inmiddels vloeiend ben in culinair Portugees. Zij - het was een Brits heterostel - knikte geïnteresseerd toen ik de vegan opties op de kaart aanwees. Hij maakte een wegwerpgebaar met zijn hand. En ik, ik droop na zijn felle woorden wederom verdrietig af.

Want tegenwoordig mag je alles - maar dan ook echt alles - zijn. Behalve vegan...