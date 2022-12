Agnes: “Verdorie, er wordt met me geflirt. Dat moet ik niet!”

Agnes heeft regelmatig klussers over de vloer, maar dan ontstaat er met een van hen onduidelijkheid via Whatsapp...

Het erge is: deze ongein is al weken aan de gang, en ik had geen idee. Via mijn vaste aannemer ken ik inmiddels een groot aantal klussers voor het land, de bomen, de open haard, het dak, de elektra, de waterleiding, het riool en natuurlijk die vervloekte septic tank. We communiceren bij voorkeur via Whatsapp, zodat ik in geval van twijfel alle woorden en zinnen snel door Google Translate kan trekken. Al doe ik dat steeds minder, omdat mijn steenkolen-Portugees steeds beter wordt.

Een van de heren uit mijn klusharem stuurde - vrij laat op de avond, een paar weken geleden - dat hij snapte dat ik te moe was om na te denken. En dat hij me later wel zou berichten, wanneer ik dat wilde. Wat lief en beleefd! ‘O, dat zou echt ontzettend fijn zijn’, stuurde ik terug, met een dankbare smiley erachter. Daar houden Portugezen van, van smileys en stickers, dus ik doe daar gezellig aan mee. Sindsdien wenst hij me vriendelijk goedemorgen, slaap lekker en fijn weekend. Ook vraagt hij wat ik heb gedaan op een dag en houdt hij me op de hoogte over lokale festiviteiten en het weer. Eigenlijk is hij - laten we hem Francisco noemen - een soort interactief huis-aan-huisblad, dat af en toe komt klussen. En als het aan hem ligt, biedt hij - naast het fixen van mijn open haard - blijkbaar nóg meer services aan. Want vrijdag vroeg hij wanneer ik het bericht precies wil ontvangen. Wat een vreemde vraag, dacht ik. ‘Hoe bedoel je?’ stuurde ik daarom terug. ‘Ik heb inderdaad een druk weekend, maar ik heb altijd tijd voor je berichtjes hoor.’ Nietsvermoedend legde ik mijn telefoon weg, tot zaterdagmorgen. Ik had zeven Whatsapp-berichten van Francisco, waaronder een sticker van een nerveus mannetje, inclusief zweetdruppels. Wat nu weer, dacht ik. Ik wil niet eindeloos appen over wanneer hij meer informatie zal sturen, zoals de offerte waarop ik al bijna een maand wacht. Tot mijn intuïtie opeens opspeelde. Had ik hem misschien verkeerd begrepen? Ja, dus. Waar ik dacht dat we het woord bericht (‘messagem’) gebruikten, hadden we het al weken over een massage (‘massagem’). Het erge is: ik wist het! Ik weet het verschil tussen beide woorden in het Portugees, maar schreef dus per ongeluk dat ik zijn massage dolgraag wilde ontvangen. Dat ik altijd tijd heb voor zijn massages. En zelfs dat hij die massage ook persoonlijk kon afleveren, als hij in de buurt was. Ik bedoelde dus de offerte. Zo werd dat - ook logisch - niet geïnterpreteerd.

Verdorie, er wordt met me geflirt. Dat moet ik niet, hoor. Als ik niet eens voldoende ruimte in mijn hoofd heb om foutloos te Whatsappen, moet ik nu zeker geen amourette beginnen met een van de klussers. Wat moet ik doen? Er een ongemakkelijk ‘Haha!’ ingooien en daarna doen alsof er niks aan de hand is? Dat zou raar zijn, ook voor hem. Dus stuurde ik zoon T. naar de bouwmarkt voor een paar elektrische kachels en slaap ik met minstens twee dekens en de hond omdat we hier nu bijna nachtvorst aantikken. Dat durf ik Francisco niet te laten weten. Stel dat hij aanbiedt om me ’s nachts warm te houden, en ik daar per abuis te enthousiast op reageer...