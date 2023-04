Agnes: “Verdorie, nemen we écht een tweede hond?”

Agnes en zoon T. verwelkomen binnenkort een tweede hondje en Agnes vindt het behoorlijk spannend: hoe gaat hun hond Nacho reageren?

Natuurlijk komt het goed. Het komt altijd goed. Maar raak ben ik lichtelijk in paniek bij de gedachte dat we over een maand een tweede hond in huis nemen. Vooral voor Nacho hoor. Nog geen jaar geleden schuilde hij bij mensen in de schuur, vers ontsnapt aan een leven als kettinghond. Er stak nog een stuk metaal uit zijn nek toen hij daar aan kwam waaien. Helaas zagen de huiskatten hem niet zitten, en werd hij verbannen naar de schuur.

Tot zoon T. en ik zijn advertentie op Facebook zagen, vrijblijvend gingen kijken, en de vrouw des huizes besloot dat we hem toch meteen mee moesten nemen. Gevloekt heb ik, uit de grond van mijn hart. Van de stress. Nacho, zoals we hem noemden, was helemaal van de leg. Het arme beest durfde niet te eten en niet te slapen. Hij durfde ons niet eens aan te kijken en verloor in rap tempo veel van zijn rossige vacht. “Het komt goed”, zei T. “Het komt altijd goed.” En hij had gelijk.

Vanmorgen werd ik wakker met een zwaar drukkend gevoel op mijn borst. Mijn einde is gekomen, dacht ik dramatisch. Tot het drukkende gevoel bewoog en me een lik over mijn gezicht gaf. “Bom dia, Nacho”, fluisterde ik, en we gaven elkaar een knuffel. In elf maanden tijd is Nacho getransformeerd van schuurhond naar schoothond met dubbel zoveel haar. Hij laat ons niet alleen. Sterker nog, als ik te vroeg in slaap val, slaat Nacho me met een poot in mijn gezicht, alsof hij zegt: “Spelen, kreng!” Hij heeft dus behoorlijk wat aandacht nodig. De Podengo Português is een sociaal ras en we weten zeker dat hij een vriendje zal kunnen waarderen.

Alle buren hebben een hond, maar die liggen stuk voor stuk buiten aan de ketting om het land en hun kippen tegen herten, vossen en wilde zwijnen te beschermen. Dus dat is lastig spelen. “Vind je deze leuk?” vroeg ik aan T., toen ik hem de foto van een Jack Russel uit een lokaal asiel liet zien. “Wat een schatje,” zei T., “maar mijn gevoel zegt dat we moeten wachten.” Ik wist meteen wat hij bedoelde.

Vrienden van mij uit Nederland hebben tijdens hun vakantie in Portugal een hond geadopteerd. Het was de baby die hun relatie moest lijmen, maar dat is helaas niet gelukt. Hij voldoet aan al onze wensen: hij is nog kleiner dan Nacho, van dezelfde leeftijd, lief en zindelijk en een asielhondje. “Ik hou zoveel van hem,” snikte mijn vriendin aan de andere kant van de lijn, “maar mijn ex wil hem niet, en ik kan echt niet goed voor hem zorgen nu ik meer dan fulltime moet werken.” Dit is meant to be, dacht ik. Gelukkig vond zij dat ook en ze bevestigde gisteren dat ze heeft geboekt: zij en haar hondje vliegen volgende maand naar ons toe, en dan hebben we er twee. Twee!

T. loopt sinds het nieuws met een grote glimlach op zijn gezicht. Dat snap ik. Hij bekijkt het leven immers door een roze bril. Ik niet, maar dat is inmiddels algemeen bekend. Verdorie, nemen we écht een tweede hond? Hoe zal Nacho op hem reageren? Vindt hij het wel leuk bij ons? Blijven we qua nieuwe naam bij het Mexicaanse food-thema? En hoe gaat dit in de praktijk? Kunnen ze in een tweelingtas op mijn rug?

Daar lag ik vannacht wakker van, en toen ik tegen vijven uitgeput in slaap viel, merkte ik in mijn semi-coma niet dat Nacho met zijn volle gewicht op mijn borst was gaan liggen. De schat. Ik weet nog hoeveel stress hij me gaf, die eerste maanden. De twijfel of we er wel goed aan hadden gedaan, omdat hij in een hoekje lag te trillen van angst. En nog steeds vindt hij het soms spannend. Zijn opvangbaasje liep met een stok, om hem in het gareel te slaan. En als ik nu - een jaar later - tijdens het wandelen een takje oppak om te gooien, duikt Nacho van angst ineen. Dan breekt mijn hart. Balletjes snapt hij ook niet. Zijn nieuwe broertje is echter dol op spelen, en dat kan Nacho van hem leren. En door Nacho is het nieuwe hondje vast niet zo nerveus.

Zou het? Zou het echt goed komen? Ik hoop het zo...