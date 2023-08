Agnes: “Verwacht deze steenrijke influencer echt dat haar volgers een draagmoeder betalen?”

Agnes Hofman volgt al jaren met veel plezier een succesvolle wealth coach via social media, tot ze die ene post ziet.

“Nee mam, het ligt niet aan jou”, zegt zoon T. “Deze keer niet. Ik vind het ook vreemd. Ongepast zelfs”, besluit hij, als hij me mijn telefoon teruggeeft. Ik deed een rondje Instagram terwijl T. op zoek ging naar iets leuks op Netflix.

Tijdens het scrollen viel mijn oog op een zwartwitfoto van een baby, met een blauw hartje over zijn gezicht, in de armen van zijn vader. Ik keek naar de gebruikersnaam; ah wat leuk, dat zij - De Influencer - eindelijk is bevallen. De Amerikaanse begon ooit met het showen van leuke outfitjes en reisbestemmingen, en nu is ze heel succesvol als wealth coach. Ja, ze leert mensen een vermogen op te bouwen. De Influencer investeert vooral in digitale producten die ik niet snap, zoals crypto en NFT’s, en heeft daar een heus piramidesysteem voor opgezet.

Begrijp me niet verkeerd, ik heb nog steeds een intense en grondige hekel aan de meeste online coaches, maar deze geeft in ieder geval gratis concrete tips die - gezien haar millionaire lifestyle - ook werken. Zo heb ik van haar geleerd dat het slim is om financieel niet op één paard te wedden en dat je, indien mogelijk, je inkomstenbronnen moet spreiden. Vandaar dat ik haar volg en zelfs glimlachte toen ik zag dat ze moeder is geworden, iets dat ze zo graag wilde.

Zoals altijd bij baby’s op social media, dubbelklikte ik en ging ik op zoek naar informatie: lengte, gewicht en het liefst een goed geboorteverhaal met veel details, al dan niet op video. Helaas, het baby’tje is in haar buik overleden. Met een brok in mijn keel las ik het verhaal en pas toen viel het me op dat de baby’s vader wel heel bedrukt naar zijn zoontje keek.

“Gaat het?” vroeg T. nog, die zag dat ik geschrokken mijn hand op mijn hart legde. Het leven kan zo oneerlijk zijn. Haar moeder - als success coach op Instagram bijna vier keer zo groot als De Influencer - had dezelfde foto geplaatst, met een verdrietige tekst, maar ook met - en nu komt het! - een link naar GoFundMe, het crowdfundingplatform waar mensen aan de meest willekeurige dingen kunnen doneren.

Zijn ze uit naam van de baby geld aan het ophalen, voor prenataal onderzoek? Nee, helaas. Er wordt om geld gevraagd voor een draagmoeder, en daar hebben ze een kwart miljoen voor nodig. Twee. Honderd. Vijftig. Duizend. Dollar. Voor IVF en alle bijkomende kosten. “Het is haar levenswerk om anderen te helpen, dus laten we nu wat terug doen”, lees ik. Dat De Influencer de afgelopen jaren vooral zichzelf financieel heeft geholpen, staat er niet bij.

O, ik kan me voorstellen dat ze intens verdrietig is en nu waarschijnlijk compleet gebroken in de lege babykamer staat. Dat ze binnen een week na de opgewekte bevalling al concreet nadenkt over een draagmoeder is misschien wat snel, maar het is niet aan mij om daarvan iets te vinden. Iedereen verwerkt tragiek immers op een andere manier, maar toch niet door inhalig geld op te halen dat je niet nodig hebt?

Jarenlang - echt, jarenlang! - heb ik haar posts gezien over het opbouwen van vermogen. Over geld achter de hand houden, sparen en investeren. Ik likete foto’s van haar business class-vakanties in de zomer en winter en alle intercontinentale stedentrips tussendoor. Over al haar geliefde bestemmingen - dertig! - schreef ze reisgidsjes - zodat ze de gemaakte kosten ook nog van de belasting kan aftrekken.

GoFundMe is toch voor mensen of organisaties die het financieel zwaar hebben, zoals de dierenopvang waarvoor ik vrijwilligerswerk doe? Of voor mensen met een enge ziekte en een slechte verzekering? Toch niet voor socialmediadiva’s met verschillende bedrijven, wonend in een kast van een landhuis, met celebrity vrienden en een over de top extravagante lifestyle? Denk aan matching designer his & hers skipakken afgelopen winter, in kekke metallic kleurtjes. Aan fine dining in de duurste restaurants, gefinancierd door letterlijk zalen vol betaalde gasten op haar events.

Dat uitgerekend zij een financieel beroep doet op mensen die het - dat kan bijna niet anders - minder hebben dan zij, vind ik... lastig. Zeker omdat het nogal manipulatief is, bij de aankondiging van een overleden baby. Verwacht ze echt dat haar volgers een draagmoeder betalen? Die in Amerika - zo leert een rondje Google - niet eens een kwart miljoen kost, maar eerder anderhalve ton. Heeft ze al die tijd gelogen over haar inkomen en is ze stiekem blut? Of ziet ze deze situatie als een snelle moneymaker? Nou ja, snel valt wel mee. Er is tot nu toe ‘slechts’ vijfeenhalfduizend dollar opgehaald.

O, mijn handen jeuken om haar als kritische Karen een bericht te sturen. Maar ja, een rouwende moeder aanvallen op social media is behoorlijk ongepast. Als ogenschijnlijke miljonair je volgers op emotionele wijze geld aftroggelen, is dat echter ook. Toch? Of ligt het aan weer mij?