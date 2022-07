Agnes windt zich op over het nieuws dat André Hazes en Monique Westenberg weer samen zijn.

Verdorie! Ik zou het niet meer doen. Ik zou niet meer schrijven over Vaderlandsche gossip, want leven en laten leven en zo. Maar het kriebelt. En het jeukt! Want ik las dat André Hazes en Monique weer samen zijn. En later dit jaar zelfs gaan trouwen. Ja, ze heeft hem na alle vernederingen weer in de armen gesloten. Snap jij het? Dat een man andere vrouwen (ja, meervoud!) passioneel de liefde heeft verklaard, maar dan toch weer met hangende pootjes op de stoep staat en wordt binnengelaten.

Is het echte liefde, of - zoals juicechannel Life of Yvonne denkt - een PR-stunt zodat het grote publiek André weer in de armen sluit? En waarom trapt Monique er weer in? Omdat ze echt zo vergevingsgezind is, of vanwege de vele voordelen als ‘vrouw van’... Je zou denken dat ik te druk ben om me met de relatie van derden bezig te houden. Klopt! Afgelopen weekend luisterde ik - tijdens het schilderen en schoffelen - ademloos naar het audioboek Revenge, een nieuw boek over de uitgekookte Meghan Markle. Tom Bower, de schrijver van het boek, interviewde tachtig mensen en komt met allerlei sappige details: over hoe Meghan berekenend haar mannen koos, haar liefde voor luxe en strategische PR. Ik ben nu pas bij hoofdstuk 25 - geen spoilers graag! - maar het lijkt me wel redelijk einde oefening voor Harry en Meghan.

Nou ja, in ieder geval voor hun reputatie. Met zulke heerlijke gossip, wat maak je je dan druk over Mo en Dré, hoor ik je denken. Nou, uiteraard gun ik iedereen alles. Vooral geluk en wijsheid. Dus als Mo en Dré destijds gewoon waren getrouwd, top! Voor alle betrokkenen! Behalve Rachel dan... Maar nu is de situatie anders. Natuurlijk vond ik het sneu voor Monique dat haar verloving bruut werd verbroken. En leefde ik enorm met haar mee, omdat ik me nog zo goed kan herinneren hoe eng het was om opeens alleenstaande moeder te zijn. Niet alleen in praktische zin, maar juist de kleine dingen: je zoon die voor het eerst zelf een boterham smeert. Of een nieuw liedje zingt. Momenten die je voorheen met je partner deelde. Of waarmee je hem snel bijpraatte nadat hij thuiskwam van zijn werk.

Nou ja, zo ging het chez Hofman, tot dat opeens stopte en ik als single moeder verderging. Ja, dat was moeilijk, omdat ik zo graag dat gezin wilde voor mijn zoon T. Voor zijn stabiliteit, en omdat dit nu eenmaal zo hoorde. Nu weet ik echter dat hij beter af was met mij alleen. Er waren geen ruzies meer, geen spanning, geen geweld. En hoe lastig het in financieel, emotioneel en praktisch opzicht soms was, alleenstaande moeder zijn heeft me sterker gemaakt. Zelfverzekerder. En trotser, dat ook. Zo van: dat heb ik mooi geflikt in mijn eentje. Geloof me, als ik dat op mijn 22ste kan, kan iedereen het. Zeker iemand als Monique, met haar grote legioen fans en sponsordeals. Hoe inspirerend was ze geweest voor een nieuwe lichting single moeders, als ze hem niet had teruggenomen? Als ze op een volwassen manier met Dré aan het co-ouderen was geslagen, naar haar eigen weg had gezocht. En die had gevonden. Samen met haar zoontje. Daarvoor had ik respect gehad. Maar nu ben ik vooral benieuwd naar haar werkelijke motieven. Is er al een boek in de maak?