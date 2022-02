Agnes: “Wil ik dit echt?, vroeg ik me af bij iedere snack”

Tijdens de pandemie kreeg Agnes er wat kilootjes bij. Door strenger op haar voeding te letten, past ze langzaam weer haar favoriete kleding.

Diep en dramatisch zuchtend stond ik zaterdag voor mijn kledingkast. Ik had een outfit nodig in de categorie casual chic. Comfortabel genoeg om een paar uur te lopen, maar netjes genoeg om daarna even bij te tanken op een sjieke rooftop. Jeans en hippe sneakers met een colbertje erop, dus. Ik voelde tranen prikken. Want ik heb een stuk of acht colbertjes, sommige zelfs oversized. En die pas ik dus niet meer, zo bleek tijdens die gruwelijke passessie in november 2021.

Tijdens de pandemie heb ik er kilo’s bij gegeten. Hoeveel kan ik je niet vertellen, omdat ik mezelf weiger te wegen. Nou ja, sinds die ene keer dat ik in Thailand op een weegschaal ging staan en ik met mijn gewicht het maximum had bereikt. “Misschien is het een keukenweegschaal”, probeerde zoon T., die sticker met twee voeten op de bovenkant compleet negerend. “Ja, volgens mij wel”, mompelde ik. Dit nooit meer, besloot ik. Want, wat zegt gewicht nu helemaal? Het gaat er toch om dat je kleding nog past? En dat deed het, zeker met goede stretch.

Dat een dalmatiërprintje soms werd opgerekt tot zebrastrepen, nam ik koppig op de koop toe. Het past! Nou ja, tot ik een paar maanden geleden ook garderobestress had en ontdekte dat ik misschien toch wel een beetje fors was geworden. Ritsen gingen niet dicht, knopen stonden op springen en het meest erge van alles: ik kreeg mijn arm niet meer in mijn favoriete luipaardprint colbertje. Nou ja, tot mijn elleboog ging het prima, maar daarna zat ik bruut vast. Zwetend stroopte ik het jasje weer af, om het tot een bal te vouwen en woest onderin mijn kast te smijten. Op dat moment zag ik het niet als eyeopener, maar als rock bottom.

Ja, ik heb zeker gekeken naar allerlei fitnessapparatuur voor thuis, maar uiteindelijk niets besteld. Van mijn voornemen ‘in 2022 ga ik iedere ochtend een half uur wandelen’ kwam ook niets terecht. Maar ik begon wel anders te eten, zonder er een ding van te maken. Zo kopen we geen slagroom meer, aangezien ik met één bus slechts twee dagen deed. Hormonale cravings ving ik op met augurken of heerlijk zoete mandarijntjes en op iedere pizza ging ook een volle hand rucola, voor wat extra vulling. Wil ik dit echt?, vroeg ik me af bij iedere snack. Wil ik die stapel red velvet pannenkoeken met ahornsiroop en roomkaas omdat ik honger heb, verdriet weg wil eten of gewoon... omdat het zoet en lekker is? Ongeacht het antwoord, nam ik eerst een groot glas water met een smaakje, en zocht ik afleiding door aan iets anders te denken. Mocht de craving aanhouden, dan bestelde ik het de volgende dag als brunch, zodat ik nog een hele dag had om te verbranden. Maar verder at ik gewoon normaal: chili, pasta en vegan worstjes op een broodje.

Ik merkte dat ik er steeds minder over nadacht, over mijn lijn. Misschien ook omdat ik wat basics in een grotere maat had besteld, en me er daarom niet meer zo druk over maakte. Het is echt waar wat ze zeggen: na een paar maanden ben je gewend aan een nieuwe routine. Deze iets gezondere eetstijl is nu mijn nieuwe normaal. Ik slaap beter, heb gedurende de dag meer energie en voel me mentaal iets stabieler. Nou ja, tot ik dus zaterdag in lingerie voor de kast met spiegel stond en ik me opeens weer heel bewust was van mijn extra kilootjes.

Mijn oog viel op mijn favoriete colbertje. ‘Doe het niet, doe het niet’, hoorde ik in mijn hoofd. ‘Je wint er niets mee, straks lig je weer te janken op bed.’ Maar eigenwijs als ik ben, stak ik toch mijn rechterarm in de mouw. En... mijn arm schoof door. Ik voelde de stof rond mijn schouders. ‘Doe uit, doe nu uit’, schreeuwde mijn innerlijke criticus, die bang was dat beide armen niet in beide mouwen zouden passen. De naïeve schat. Want het jasje ging niet alleen aan, maar ook dicht. Nou ja, bijna dicht. En open staat sowieso toch iets leuker.

Natuurlijk ben ik blij dat ik mijn jasje weer pas. Dat ik blijkbaar iets ben afgevallen. Maar vooral omdat ik nu inzie dat het echt loont om iets strenger en daarmee ook iets liever voor mezelf te zijn. En dat het werkt, zonder al te veel aanpassingen of inspanning. En nee, ik ga mezelf nu niets opleggen. Geen dieet of streefgewicht. Zelfs geen ideale kledingmaat. Mijn favoriete zomerjurk is één maat kleiner dan het colbertje. Hij hangt al klaar, om over een paar maanden vol hoop weer eens te passen.