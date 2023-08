Als ik later groot ben, word ik... huismoeder?

Op social media verschijnen ineens jonge vrouwen die de traditionele rolverdeling van de huismoeder en de werkende man ambiëren. Ze noemen zichzelf ‘trad wives’, oftewel traditionele huisvrouwen.

De trad wives propageren volgzaamheid en zorgzaamheid en hebben ‘moeder worden’ als ultieme doel. Compleet met schortjes om en hun haren in een Marilyn Monroe-coupe zweren ze bij een levensstijl à la de fifties. Moeder de vrouw zorgt voor het huis en de kindjes, de heer des huizes werkt buiten de deur en aan het einde van de dag daddy brings home the bacon. Na zijn zware werkdag komt hij thuis aan een gedekte tafel, gewassen kindjes en een opgewekte, frisgejurkte vrouw die hem vraagt hoe zijn dag is geweest.

Een aantal van deze jonge vrouwen heeft nog geen partner, maar ziet die rol als een ‘carrièredoel’. Er zit ook een politieke onderstroming in deze nieuwe trend én een afkeer van bijvoorbeeld hormonale anticonceptie en wokeness. Daarover verscheen onlangs een heel interessant (en een beetje eng) artikel in de Volkskrant.

Ik groeide op met de postbus 51-campagne ‘een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’. Die moest begin jaren negentig de emancipatie en de arbeidsparticipatie van vrouwen stimuleren en zorgen dat zij voor hun inkomen niet langer afhankelijk waren van hun man. In 1990 was 25 procent van de vrouwen in Nederland economisch zelfstandig, in 2021 was dat gestegen naar 66 procent. Dat betekent dat nu zo’n tweederde van de volwassen vrouwen onder de 65 jaar economisch zelfstandig is, oftewel een inkomen verdient op of boven bijstandsniveau, tegenover 80 procent van de mannen.

Ondanks die campagne kreeg ik op de middelbare school nog het vak handwerken en kregen de jongens handenarbeid. Dat hield in dat ‘wij’ poppetjes leerden breien, haken en naaien - ein-de-loos biaisbandjes aanzetten - en de jongens met gereedschap aan de slag gingen en traditioneel ‘masculiene’ technieken leerden. Hoewel mijn feministische generatie niet op haar mondje was gevallen - we discussieerden in en buiten de klas stevig over álles - kwam het niet in me op dat die seksescheiding in een schoolvak toch wel heel raar was. Een van mijn zusjes pikte dat niet en vocht een jaar later met succes het recht aan om zelf te kiezen welke van de twee vakken ze wilde volgen. Het werd handenarbeid. Nog jarenlang hing bij ons thuis in de keuken een door haar gelast portret van een konijn.

Nu denk ik enerzijds: als jij een trad wife wil zijn of worden, dan moet je dat lekker doen. Ben je dolgelukkig met je man, je blinkende huisje en je kindjes? Hartstikke goed. Je mág kiezen voor deze traditionele rolverdeling, ook dat is feminisme. Zo lang alles koek en ei is, is je sprookje compleet. Je loopt echter een risico als je financieel afhankelijk bent van je partner. Als hij een jaloerse, vreemdgaande of anderszins onbetrouwbare gast blijkt te zijn en je wil bij hem weg, dán zit je als traditionele huismoeder in een situatie waar je niet zomaar uitkomt. Als je je eigen broek (of schortje) niet kunt ophouden, dan word je gedwongen in die onveilige situatie te blijven óf je komt onherroepelijk in armoede terecht. Da’s óók heel traditioneel, maar zou je niet moeten willen.