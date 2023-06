Als je een partner hebt of goede seks, dan ‘hoef’ je niet te masturberen

Uit eigen onderzoek én een heuse nationale seksenquête kwamen een aantal opvallende resultaten. Zoals dat de helft van de Nederlandse vrouwen niet of nauwelijks masturbeert.

Op de Libelle Zomerweek mocht ik met mijn collega’s van LibelleTV het terrein op om bezoekers een aantal stellingen voor te leggen, à la onze rubriek Ja/Nee. Dat ging van podcasts luisteren (ken je Libelle’s Luisterloopje al?), tot bodypositivity, vliegschaamte, monogamie, topless zwemmen en masturberen in een relatie. Je bent immers sekscolumnist van Libelle of je bent het niet.

Ik verwachtte dat alle geïnterviewden zouden antwoorden dat ze wel eens masturberen, dus alleen daarom al was het goed om dat eens te checken. Ongeveer de helft van de ondervraagden zei dat namelijk nooit te doen. “Ik heb dat niet nodig”, kreeg ik een aantal keer te horen. Nu heb je wel meer in het leven ‘niet nodig’ natuurlijk, zoals weer een nieuw paar schoenen of een avondje naar de film. Toch doen de meesten van ons dat wel.

Veel mensen zien masturberen als een soort vreemdgaan. Je doet het als je geen partner hebt of bij slechte seks, want anders ‘hoef’ je niet te masturberen. 55% van de vrouwen vindt het bovendien gênant om erover te praten. Ik ben benieuwd of dat ook voor mannen geldt. Of vinden we het normaler dat zij het doen?

Het Libelle Zomerweek-publiek bleek een prachtige doorsnede van de Nederlandse bevolking, want uit een nationale seksenquête van Easytoys blijkt dat 38% van de Nederlandse vrouwen nooit masturbeert en 10% nauwelijks (daartegenover staat 6% die het dagelijks doet). Nu heb ik zelf ook tien jaar van m’n leven seksloos doorgebracht, maar terugkijkend vind ik dat toch een gemiste kans. Het bracht me zoveel goeds toen ik dat libidomotortje weer aan de praat kreeg. Een betere relatie staat op nummer één, maar ook voel ik me mooier en sexyer en het slaapt zo lekker na een sessie met mezelf of mijn partner.

Nog een paar cijfertjes uit het onderzoek: 72% kiest voor tedere seks en 28% heeft liever harde seks. Ik weet niet of er specifieke handelingen onder beide categorieën werden benoemd, maar seks is toch bij uitstek níet teder? Naast heel lekker is het toch vooral een zweterige en rommelige bedoening, óók als er geen touwen, toys, zweepjes of vunzige teksten aan te pas komen.

Over dat laatste gesproken: 75% verkiest romantische seks boven dirty talk (25%). Ik ben niet gezegend met een romantisch gen, dus ik vraag me dan af: hoe ziet romantische seks eruit? Gooi je rozenblaadjes op het bed, steek je kaarsen aan (en dan uiteraard níet het kaarsvet over het lichaam van je sekspartner druppelen, dat valt natuurlijk onder ‘harde seks’) zet je een zwoel muziekje op, spuit je slagroomhartjes op elkaar, maar zwijg je totdat het tot een ojaaaaaaaaaaa komt?

Het maken van geluid blijkt sowieso een splijtzwam in de slaapkamer. 67% verkiest geluidloze seks boven luide seks (33%). Ook hier weer zo’n breed spectrum; tussen geen geluid maken en de hele straat wakker gillen of kreunen, zit nogal een verschil.

Kan iemand me trouwens even helpen onthouden dat ik vanavond het slaapkamerraam sluit?