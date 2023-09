B&B Bekentenissen: “Er liep een spoor braaksel van het bed naar de badkamer”

Er zijn een aantal redenen waarom ik geen fan ben van bruiloftsgasten in onze B&B. Om te beginnen zijn het de meest luidruchtige logés. Dronken van de liefde. En de gratis drank. Vaak willen ze maar één nacht boeken. Zonde van een potentieel lang weekend aan inkomsten, maar vooral ook: meer poetsen. Het kwam regelmatig voor dat ik drie dagen op een rij het huisje moest schoonmaken. Het prachtige 17e-eeuwse kasteel in ons dorp is een populaire trouwlocatie. Vrijdag, zaterdag, zondag is het bal. En kan Assepoesje weer op haar knieën de plee schrobben. Nee, dank u.

Aan dit lijstje bezwaren kan ik nu ook ‘braaksel’ toevoegen. Weer eentje voor op onze B&B bingokaart, keurig in het rijtje naast de goedgevulde condoom, diagonaal onder het luidruchtig seksende stelletje en de poepende meneer.

Ik neem je graag mee naar de bewuste ochtend...

Het speet hem, echt

De deurbel ging. Het was nog geen acht uur. Voor de deur stond een lijkbleke jongen met asgrauwe cirkels om zijn bloeddoorlopen ogen. Ik schatte hem begin twintig. Als ik zijn moeder was geweest, had ik hem direct in zijn bed gestopt en er 48 uur niet meer uit laten komen. In plaats daarvan zei ik: “Hi, kom je nu al uitchecken?”

Hij stamelde dat ze ziek waren geworden in de nacht. Waarschijnlijk de vis van het bruiloftsdiner. Die hadden ze allebei gegeten. Ze voelden zich ellendig. Nog steeds, ja. Het speet ze echt. Vooral dat zijn vriendin de wc niet had gehaald. Hij had het vuile beddengoed vannacht in de douche neergelegd. Het speet hem. Echt. Ze gingen nu naar huis. Toedeloe.

Pas toen zag ik het doodzieke meisje rillend achter hem op de stoep staan. Ze ontweek mijn blik en dook de auto in die voor de deur stond. Als ze niet zo beroerd waren geweest, waren onze gasten met piepende banden weggescheurd van het plaats delict.

Brokjes vis

Met frisse tegenzin betrad ik na hun vertrek het vakantiehuisje. Er liep een spoor braaksel van het bed via de trap naar de badkamer. Het bewijs dat dit estafetteteam van ellende elkaar had afgetikt gedurende de nacht, rennend van bed naar badkamer en terug. Kokhalzend opende ik de badkamerdeur, waar de mishandelde wc nog niks was vergeleken met de douche. De arme jongen had een tevergeefse poging gedaan om de dekbedhoes af te hozen. De brokjes vis plakten aan de muren en hadden zich knus genesteld rondom het verstopte doucheputje.

Ik slikte wat zuur speeksel door.

Ik kon dit.

Vloeibare drek

Vroeger was ik een sociale braker. Als iemand moest overgeven, deed ik gezellig mee. Inmiddels ben ik afgehard. Als moeder ontwikkel je een hygiënische standaard die mijlen onder het oude nulpunt ligt. De vloeibare drek die uit alle gaten van mijn kinderen druipt, spuit en lekt, veeg ik nu zonder blikken of blozen weg. Dat is echte liefde, zeggen ze. Het is ook niet alsof je keus hebt.

Ik maakte een foto van het plaats delict en appte die naar mijn vriend. ‘You owe me!!!’, tikte ik eronder. En ja, die drie hysterische uitroeptekens waren hier geoorloofd. Vervolgens deed ik mijn frisgele rubberen handschoenen aan en ploegde me dapper door de bagger heen. Ik ben een moeder. Ik kan dit.

Schaamteloos

De rekening van de stomerij voor het bezoedelde dekbed betaalde het meisje overigens later keurig. Er volgde echter geen excuses of bedankje. Geen enkel teken van leven, behalve een betaalde Tikkie. De schaamte droop van de stilte af. Een beetje zoals het braaksel van de muren af droop in onze B&B. Terwijl het – achteraf, dat wel – een hilarische trouwanekdote is. Schaamteloos ben ik ook.