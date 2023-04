Caroline: “Als je me nog wilt zien, kun je beter nu op het vliegtuig stappen”

Nadat de haar onbekende oncoloog Caroline Griep heeft verteld dat ze nog maar kort te leven heeft, doet ze meteen wat hij haar opdraagt: haar afscheid regelen.

Een van de eerste dingen die ik doe na de onheilstijding in het Antoni van Leeuwenhoek is mijn vriendin Yvonne in Atlanta bellen. Ze woont al 25 jaar in de VS en ook al delen we ons dagelijkse leven niet meer, zij, haar man en twee zonen zijn the closest thing to family. In de loop der jaren heb ik zo vaak mogelijk bij ze gelogeerd.

“Ga even zitten”, zeg ik ter voorbereiding op het droppen van mijn bom. “Als je me nog wilt zien, adviseert mijn dokter dat je zo snel mogelijk in het vliegtuig stapt.”

Dat doet ze. Twee dagen later landt ze op Schiphol, mijn zus Mar haalt haar op en ze komt met koffer en al meteen naar het AVL. Niet voor het eerst; in 2016 heeft ze me er ook al eens opgepikt om me vervolgens bij mij thuis een week te verzorgen tijdens mijn eerste ronde borstkanker.

Na al die jaren weet ik vrij veel van kanker hebben en patiënt zijn, maar ik kan me slechts een voorstelling maken van hoe het is om een zieke vriendin of zus te hebben. Wat zijn die vrouwen door dik en dun me dierbaar, ik ben nergens zonder ze. Sommigen ken ik inmiddels al veertig jaar, sinds het begin van onze Leidse studententijd in 1983. Yvonne leerde ik daar op de allereerste dag kennen, we woonden samen in een aftands huis zonder keuken. Zij een niet-drinkende vegetarische communist, ik een aspirant-corpsbal. Toch was er een instant klik.

En nu is ze hier. Naast mijn bed in het AVL. Intens vertrouwd en intens verdrietig, maar na een drenkelingomhelzing met dikke tranen praten we al snel ‘gewoon’ verder. Over Trump en de Amerikaanse politiek, want dat is nu eenmaal onze hobby. Vorig jaar mei demonstreerden we nog met zelfgemaakte borden voor het Georgia State Capitol tegen de abortusban.

Als ze aan het eind van de middag naar haar logeeradres gaat, belt mijn eigen oncoloog. Ook haar ken ik trouwens al bijna veertig jaar. Het is een voorrecht om me in zulke vertrouwde behandelhanden te bevinden. Vriendin Margreet en Mar zijn bij me en we zetten haar op de speaker. Ze is terug van vakantie en heeft mijn dossier bestudeerd. Het was donderdag absoluut kantje boord. Toch verklaart zij mijn weliswaar zeer ernstige ziekteverschijnselen niet uit agressieve progressie van de kanker.

Gelukkig heeft haar collega, die voor ons inmiddels ‘de arts wiens naam wij nooit meer zullen noemen’ heet, wel juist gehandeld met het toedienen van antibiotica en een bloedtransfusie. Een schrale troost voor het onheil dat hij, met zijn aparte communicatiestijl, heeft aangericht. Daar laat ze zich uiteraard niet over uit en dat begrijp ik.

Verbijsterd kijken wij drieën elkaar aan: horen en begrijpen we dit nu goed? In welke aflevering van The surprise show ben ik nu weer beland?

Als Margreet en Mar weg zijn, lig ik in het donker maar een beetje voor me uit te staren. Naar het vlammetje van de net-echt-kaars die ik vanmiddag heb gekregen. In mijn ziekenhuisbed. Op zaterdagavond. Uitvaart en alles besproken, Pleun ontroostbaar, vriendinnen overstuur, Mar en gezin halsoverkop teruggereden van wintersport en Yvonne net geland. Hoe ga ik nu in godsnaam de U-turn terug naar het leven proberen te maken?

Als Yvonne de volgende ochtend komt, zeg ik: “Nou, sorry hè, voor dit gedoe, maar ik wist ook geen andere smoes om je hier te krijgen.”

Ik heb weleens harder gelachen om mijn eigen grappen.