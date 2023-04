Caroline: “De concepten ‘dood’ en ‘nooit meer’ moet ik niet steeds binnenlaten, daar ga ik aan kapot”

Toen Caroline Griep naar het hospice verhuisde, zag ze de mooie en betekenisvolle bezoekjes helemaal voor zich. Dat pakte echter anders uit.

“Ik wil ook graag in je balboekje voor het hospice.” Bijna een maand geleden, tijdens mijn laatste dagen in het Antoni van Leeuwenhoek, liet ik op Facebook weten dat ik naar het Veerhuis zou verhuizen, het hospice bij mij in de buurt. Binnen no time ontstond toen het fenomeen ‘balboekje’: mensen die lieten weten graag nog bij me op bezoek te komen. Hartstikke lief, echt, nog steeds sta ik elke dag versteld van alle blijken van vriendschap en genegenheid die me ten deel vallen.

Alleen de voorstelling die ik me maakte van deze mooie en uiteraard betekenisvolle bezoekjes, met goede gesprekken, een lach en gezien de omstandigheden ook een traan, pakte in de praktijk iets anders uit. Dat moest ik na de eerste week al constateren, toen ik na een dag vol verwacht èn onverwacht bezoek, overprikkeld, huilend en zelfs kokhalzend van vermoeidheid in mijn bed lag.

Hier in het hospice opperden ze een strenger ‘deurbeleid’: alleen aangekondigd bezoek binnenlaten. Dat leek me een goed idee. Hun tip om Pleun of Mar mijn agenda te laten managen, wimpelde ik echter af. Daar ben, en blijf ik ook nu, veel te autonoom voor. Probleem opgelost. Zou je denken.

Wat ik alleen ook niet had bedacht, is dat ik nu op een plek woon waar je verblijft tijdens je laatste levensfase. Dus veel bezoekjes zijn niet alleen maar gezellig, mensen komen ook om afscheid van me te nemen. Voorgoed. En dat is intens verdrietig. Zo verdrietig zelfs dat ik op de ochtend dat mijn vriendin Yvonne na bijna twee weken terugging naar Atlanta, letterlijk kramp in mijn hart kreeg bij het zien van haar lieve gezicht. Toen mijn hartslag aan het eind van de middag nog steeds 170 was, belandde ik nog net niet op de Eerste Harthulp. De verpleegkundige hier in het hospice keek er niet vreemd van op, het komt vaker voor bij zulke heftige gevoelens.

Het duurde even voor ik het in de gaten had, maar ook bij afscheidsbezoekjes die me iets minder aan het hart gaan, blijk ik erna uitgeput en erg van slag. Het doet zo’n pijn dat ik besloten heb om het mezelf niet meer aan te doen. Natuurlijk vind ik dat spijtig, maar het gaat niet. Niemand zal durven beweren dat ik nog in de ontkennende fase zit, ik vind mezelf zo realistisch als mogelijk, maar de concepten ‘dood’ en ‘nooit meer’ moet ik niet een paar keer per dag binnenlaten. Daar ga ik emotioneel aan kapot.

Om deze periode zo goed mogelijk door te komen stel ik nu prioriteiten, waarbij Pleuns agenda leidend is. Elke week laat zij me weten hoe ze de dagen voor zich ziet: wanneer ze komt eten en logeren in het knusse kamertje naast het mijne, wanneer ze mijn eettafel gebruikt als haar home office en wanneer ze even een uurtje tussendoor langskomt.

Daaromheen ligt de focus vooral op mijn inner circle, op degenen die met me mee zullen lopen naar het einde. Het balboekje is dus geen levensvatbaar project gebleken, maar weet alsjeblieft: ook al komt het er niet meer van, ik heb van alle contacten genoten, écht, oprecht, elke keer weer.