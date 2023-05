Caroline Griep (1964-2023); bevlogen journalist die schreef wat ze vond, dacht en wilde

Caroline Griep (58) was freelance journalist en wist sinds zomer 2020 dat ze uitgezaaide borstkanker had. Ze blogde voor Libelle.nl over haar leven en naderende einde, net als haar dochter Pleun (24). Caroline overleed op 30 mei 2023 in het bijzijn van haar naasten. “Het voelt als een opluchting dat ik het kankerknokken nu kan loslaten.”

Esther Goedegebuure Dingena Mol

Lieve facebookvrienden ik heb borstkanker. Op haar eigen, onomwonden wijze deelde eindredacteur en journalist Caroline Griep in de winter van 2015 de uitslag van haar mammografie op social media.

Caroline noemde zichzelf een ‘enthousiast’ Facebookgebruiker. Haar 723 volgende vrienden zullen beamen dat ze inderdaad met vaste regelmaat berichten van Caroline in hun tijdlijn vonden. Amusante, vaak flink gepeperde meningen over maatschappelijke fenomenen deelde ze graag. Haar afkeer van Trump en de hoop op zijn ondergang, vormden geregeld het onderwerp van haar epistels. Ook haar liefde voor seventies-helden als Willie Nelson en Stevie Nicks kon ze aanstekelijk onder woorden brengen. Verontwaardiging, opwinding en verbazing over wat dan ook werden steeds met humor en luchtigheid gelardeerd. En met hartveroverende foto’s van Ceesje, haar adoptiehond uit Spanje met de smekende oogjes.

Juist omdat ze alles en nog wat op social media deelde, kon ze zich niet voorstellen dat ze na die akelige diagnose daar niet over zou posten. “In de wereld van Fakebook of Feestbook wil ik niet leven”, zei ze erbij.

Ze was ook nieuwsgierig of ze het kon: schrijven over borstkanker zonder zielig te doen. Ze kon het. Ze kon het zo goed dat Libelle haar vroeg een blog bij te houden. Daar schreef ze in de eerste aflevering dat kanker het zwaard van Damocles was dat al haar hele leven boven haar hoofd hing. Vanaf het moment dat ze er op haar elfde over las in de Libelle van haar moeder, was ze bang voor borstkanker. Niet dat ze haar borsten vaak controleerde of dat ze alles wat los en vast zat over kanker wilde lezen. Het was juist eerder andersom. Ze vermeed het onderwerp en bracht het nooit ter sprake bij de huisarts. Tot ze tijdens het omkleden in het zwembad een kuiltje in haar borst ontdekte. Niet lang daarna leidde onderzoek naar de diagnose.

Eerlijk en direct was de toon van haar stukken. Ook toen ze naar aanleiding van de borstkanker haar levensstijl eens tegen het licht hield en een serie artikelen voor diverse media schreef over haar drankgebruik. Onverholen schreef ze dat ze misschien geen stereotype probleemdrinker was, maar dat glaasjes altijd flesjes werden. Flesjes waarbij ook sigaretten gerookt moesten worden. Zelfs toen ze kennis kreeg van de relatie tussen borstkanker en alcohol en ze dat loodzware traject van bestraling en chemo achter de rug had, zwichtte ze toch nog geregeld voor de combinatie drinken en roken.

“Diep in mij woont blijkbaar een oud mannetje dat het liefst elke dag in het café zit te drinken en te roken”, schreef Caroline in JAN magazine. “Ik ken hem al van toen ik nog studeerde. Jarenlang zijn we trouwe vrienden. Nu gaat hij de baas spelen en is de lol er vanaf. Bovendien blijkt hij niet te vertrouwen, er valt geen afspraak met hem te maken. Keer op keer had ik me voorgenomen onze relatie op een laag pitje te zetten of zelfs te beëindigen, maar hij laat me niet met rust. Het oude mannetje lag gewoon te wachten om me weer te grijpen. Ongelooflijk, dat hij zoveel sterker is dan mijn gezonde verstand. Doodongelukkig word ik ervan. En angstig vooral, heel angstig.”

Caroline wist dankzij een coachingtraject de wijn en de sigaretten te laten staan en kreeg een missie haar kennis te delen. Haar persoonlijke blogs leidden tot een boek dat de titel van haar eerste aankondiging kreeg Lieve facebookvrienden ik heb borstkanker. Het boek gaf haar een opstapje naar een podium. Op bijeenkomsten of in interviews voor radio- en televisie kon ze haar visie op de relatie tussen borstkanker, alcohol en andere gewoontes uit de doeken doen. Ze hield van dat podium.

Nadat ze was hersteld, ging ze weer aan de slag als eindredacteur en schrijver, ook van vrolijke stukken. Bijvoorbeeld over haar tweede roeping, die van opruimcoach. Schrijven kon Caroline als de beste. De combinatie van zelfspot, een rijke woordenschat en oog voor originele invalshoeken maakte dat haar blogs en langere artikelen zo prettig leesbaar waren. Zo schreef ze eens een verhaal voor Libelle hoe ze de alternatieve markt afstruinde op zoek naar spirituele verlichting en ondersteuning. Haar Rotterdamse inborst, die flauwekul van nog grotere kletskoek kon onderscheiden, maakte het een hilarisch verhaal. Niets kon haar no-nonsense ziel bekoren, op die ene holistische massage na. Ook daar “ging het heel even de verkeerde kant op, toen de therapeut ineens vroeg: ‘Wat zou je tegen je linkerarm willen zeggen?’ ‘Niets’, antwoordde ik, waarop het, gelukkig, stil bleef.”

In de zomer van 2020 kreeg ze, na een tobberige periode van pijnklachten en onderzoeken die steeds tot niets leken te leiden, toch nog die fatale boodschap. Ondanks de gunstige vooruitzichten waarmee ze in 2016 naar huis was gestuurd, bleek de borstkanker uitgezaaid. Nu zat het in haar botten en was genezing uitgesloten. Caroline was boos: “Hoe is het mogelijk dat ik al die tijd zwaar ziek en vaak huilend van de pijn heb voortgestrompeld terwijl iedere huisarts toch op de hoogte zou moeten zijn van het feit dat een op de vijf vrouwen die borstkanker heeft gehad binnen vijf jaar uitzaaiingen in de botten krijgt? Ik had geen idee, heb me als struisvogel blindgestaard op de uitslag van mijn MammaPrint, die een laag risico op uitzaaiingen in de toekomst voorspelde. Helaas hoor ik dus bij de 5 procent bij wie die uitslag niet klopt.”

Dat de kanker uitgezaaid was, betekende niet dat het einde nabij was. Ze zou nog jaren meekunnen. In februari dit jaar ging het mis. Ze werd met spoed opgenomen in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis waar bleek dat ze bijna bezweken was aan de bijwerkingen van de chemopillen. Dat werd voor Caroline de grens. Ze had altijd al gezegd dat ze de gifbeker niet tot de bodem zou leegdrinken. Het moment om te stoppen met behandelen was wat haar betreft gekomen. Met dat besluit vertrok ze naar Het Veerhuis, het hospice bij haar om de hoek, in de Amsterdamse Pijp, waar ze wel eens langs was gelopen als ze Ceesje uitliet.

“Het voelt als een opluchting dat ik het kankerknokken nu kan loslaten”, schreef ze. Ook voor het recht om als zieke te stoppen met behandelen, maakte ze zich in haar artikelen hard. Ze had een boodschap. “Práát met je naasten als ze zo ziek worden als ik, loop er niet voor weg, dring alsjeblieft niet aan op soms echt onmenselijke behandelingen zodat ze er iets langer zullen zijn. Roep niet: ‘Geef niet op!’, want we moeten al zo sterk zijn om het leven te durven loslaten. Steun ons daarin liever. Doodziek van de medicijnen nog even doorleven geeft namelijk geen betere herinneringen tijdens het rouwen om de dood.”

In de laatste fase was ook opluchting, ze hoefde nu geen angst meer te hebben voor het allerslechtste nieuws, vertelde ze. Die dreiging had de laatste jaren aldoor op de loer gelegen en daarmee voor veel stress gezorgd. Nu was er alleen ruimte voor de essentie, voor de aandacht en liefde van dierbaren. Ze genoot van de intieme momenten met haar 24-jarige dochter Pleun, haar grote trots, die net als zij eindredacteur was geworden. Samen met Pleun begon ze vanuit Het Veerhuis weer een blog voor Libelle. Naast elkaar, ieder achter de laptop, tikten moeder en dochter hun stukjes waarin ze met een lach en een traan vanuit hun eigen perspectief beschreven hoe ze deze tijd beleefden.

Het grote voordeel van het veelvuldig delen van haar hersenspinsels op Facebook was dat het voor haar vrienden duidelijk was waaraan ze behoefte had. Ze vond het heerlijk om verwend te worden met een speciaal voor haar gekookte maaltijd of een ontspannen uitje.

“Ook als je wordt omringd met aandacht en lieve mensen, is kanker hebben vaak zo eenzaam”, schreef ze voor Libelle. “Uiteindelijk weet niemand hoe je je écht voelt. Aandacht en steun zijn echter van levensbelang om het vol te houden. Mijn zus die me altijd vergezelt naar het ziekenhuis. Die met mij mijn angstaanvallen verduurt die soms aan de orde van de dag zijn. De vriendin bij wie ik als geen ander kan en mag huilen als ik verdrietig ben. Mijn dochter die drie keer per dag appt om te vragen hoe het gaat. De berichtjes op de dag van een spannende uitslag. De koppen thee en lunches, het gezellig een paar dagen logeren bij lieve vrienden. Ik zou niet weten wat ik zonder zou moeten beginnen.”

Het kon door haar berichten niemand zijn ontgaan dat ze behoefte had om gezien en gehoord te worden. Daarmee bewees ze ook haar vrienden een dienst. Mensen kunnen zich soms ongemakkelijk voelen met een zieke in de buurt, omdat ze niet weten wat te zeggen, te doen of te betekenen. Dankzij de directe en heldere manier van delen kon dat bij Griep, zoals ze door haar dierbaren genoemd werd, niet het probleem zijn. Griep zei wat ze vond, dacht en wilde, recht voor z’n raap en zonder opsmuk. Een echte Rotterdamse.