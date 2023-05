Caroline: “Het is foute boel, ik voel het aan alles, fouter dan fout”

Als ze op een avond plotseling stekende pijn in haar arm krijgt, raakt Caroline fysiek en mentaal in een vrije val. De dagen erna worden een angstaanjagende brij en de gedachte aan euthanasie dringt zich op.

En dan gaat het faliekant mis. Op een avond doet mijn rechterarm ineens zo’n verschrikkelijke pijn, ik weet me geen raad. Een van de vrijwilligers masseert de pijnlijke plek zacht. Dat lijkt iets te helpen, ik neem extra pijnstilling en val godzijdank in slaap. De dagen erna blijft het hommeles, met die arm, maar ook mentaal vlieg ik voortdurend alle kanten op. De huisarts besluit een foto te laten maken om te kijken of de oorzaak van de pijn misschien een botmetastase is. Een eenmalige bestraling zou dan kunnen helpen tegen de pijn.

Mijn vriendin LP rijdt me naar het ziekenhuis. Zelfs de paar meter lopen vanuit de parkeergarage blijkt te veel voor me. Gutsend van het zweet neem ik plaats in een rolstoel. Wat gebeurt er in godsnaam met me? De foto is zo gepiept. Daarna parkeert LP me op mijn verzoek in de rolstoel achter de grote plantenbakken in de hal, waar ik snikkend in een meegebracht zakje braak.

Ontredderd kom ik terug in het hospice, waar ik opmerkelijk genoeg best snel opkrabbel. Ineens loop ik weer door de gang en heb praatjes. Een vrijwilligster die me te hyper vindt, zegt dat het tijd is voor een voetmassage. Uiteraard heeft ze gelijk, dit is een bizar contrast. Gekalmeerd door de lavendelolie dut ik weg en aan het begin van de avond verorber ik in de keuken met smaak een biefstuk met gebakken aardappeltjes en witlofsla.

De volgende dag blijkt de uitslag van de foto goed, maar verder is alles één grote worsteling. De veerkracht waarop ik zo graag prat ga, is in een groot zwart gat verdwenen. Sinds ik bijna acht jaar geleden voor het eerst kanker bleek te hebben, heb ik het altijd enigszins abstract weten te houden. Het lukte meestal vrij aardig om te doen alsof het niet echt in mijn lijf zat.

Maar nu is het foute boel, fouter dan fout, ik voel het aan alles. En verzet me. Raak in paniek. Lig in mijn bed te jammeren. Wat gebeurt er? Is dit soms zo’n moment dat mensen tot euthanasie besluiten? Misselijk, buikpijn, ik droog uit, heb heftige draaiduizelingen, migraine en door de tumor in mijn oorbot voelt het soms alsof er iemand met een breinaald in mijn oor duwt. Steeds meer kortwerkende oxycodon. De dagen worden een brij. Mijn zus, de bezorgde gezichten van vriendinnen, de vrijwilligers, verpleegkundigen, huisarts.

Pleun is er veel. Ze tikt haar blogs, werkt aan mijn eettafeltje of zit gewoon naast me terwijl ik alleen nog maar wil slapen. Dichterbij er niet meer willen zijn ben ik nog niet geweest. In mijn mist realiseer ik me wel steeds hoe mijn kind hier de afgelopen twee maanden in ‘gegroeid’ is, wat een dappere, jonge en vooral ook sterke jonge vrouw ze is. Uiteraard breek ik in duizend stukjes als ik aan het naderende afscheid denk, ik krijg er soms letterlijk hartkramp van, maar ik voel inmiddels dat ze het zal aankunnen, dat ze het gaat redden. Ze heeft een sterke relatie, er wordt oprecht van haar gehouden door haar vriend en al onze dierbaren. Dat verzacht voor mij iets van de vaak snijdende pijn in mijn ziel.

Terwijl ik zo lig te zieltogen, voel ik ook stress, tijdnood: als ik nu afhaak, laat ik Pleun ook in de steek met deze blogs. Als afscheidsritueel wil ik nog zo graag met haar schrijven. Over wat ik nu leer over het leven en de dood. Over alles wat er door me heen gaat. Delen wat ik denk dat ze tijdens de rest van haar leven zal kunnen gebruiken. Praten moeten we, we moeten dit doorakkeren voor ik vertrek. Ik wil haar alles geven wat ik in me heb, letterlijk tot en met de laatste komma en punt.

Ze besluiten me een paardenmiddel tegen mijn heftigste klachten te geven. Dat werkt. Langzaam gaat het licht in mijn hoofd weer aan en krabbel ik wat op. Het besef daalt in dat ik de volgende afslag richting het einde heb genomen, maar dat er nog wel even is...