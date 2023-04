Caroline: “Mag ik er niets van vinden omdat het nu eenmaal goedbedoeld is?”

De meeste kaarten, brieven en berichten die Caroline Griep in het hospice ontvangt doen haar veel goed, maar af en toe gaat er weleens iets mis.

‘Lieve Caroline, ik moet veel aan je denken en hoe het moet voelen om in een hospice te zijn. Daar zijn vast ook veel zwakkere huisgenoten en ik stel me zo voor dat je daardoor dus de godganse dag met je naderende dood wordt geconfronteerd. Misschien is dat onzin en is die confrontatie er sowieso al altijd en overal. Dat lijkt me heftig (maar er is dan ook niks niet heftigs aan doodgaan).’

Een van de mooiste dingen die ik de laatste tijd ontving, is de hoeveelheid (vaak handgeschreven) post. Een mand vol prachtige kaarten en brieven. Lieve woorden die mij nú, en Pleun nog heel lang, zullen troosten. Het ontroert me als ik probeer voor me te zien hoe mensen er echt voor gaan zitten, met de intentie om iets moois te schrijven. Overigens vind ik appjes en mails net zo waardevol.

Dat iets ‘moois’ schrijven helemaal niet meevalt als het gaat om ernstige ziekte en dood weten we allemaal. Waarom zouden er anders voorgedrukte kaarten zijn met teksten als ‘van die momenten dat je niet weet wat je moet zeggen’. Soms zijn er ook gewoonweg geen woorden om leed te verzachten en is het misschien wel ’t beste om te laten weten dat je geen idee hebt wat je moet zeggen.

Vorige week hadden we het er naar aanleiding van de mand vol troost naast mijn bed uitgebreid over. Over wat wel en wat juist niet te schrijven. Of ik daar niet eens een blog, of liever nog een boek, over zou kunnen schrijven, opperde mijn bezoek. Voor dat laatste zal ik naar verwachting geen tijd meer hebben in dit leven, maar bij dezen een poging tot een blog.

Het bovenstaande citaat las ik voor als voorbeeld van een nogal misgeslagen plank. Ik vertelde erbij dat het naar mijn idee geen goed idee is om aan iemand die doodgaat te beschrijven wat jij je persoonlijk voorstelt bij haar/zijn situatie. Om het even puur op mezelf te betrekken: ik knapte totaal niet op van het geschetste beeld. Integendeel, ik vond mezelf toch ineens een potje zielig. Het klonk zo macaber, alsof er hier uitgemergelde spoken door de gangen dwalen, terwijl ik mijn leven hier in het hospice juist ervaar als een lichte plek waar ik met mijn zware situatie kan omgaan. Mijn advies is dan ook: inleven is lief, invullen is vragen om ongelukken. Of, zoals een vriendin van me altijd zegt: NIVEA = Niet Invullen Voor Een Ander.

‘Het is goedbedoeld, hè?’ hoor ik opvallend vaak een beetje verwijtend, onlangs nog als reactie op de kaart die ik kreeg met de tekst ‘Laten we maar hopen op betere tijden’. Ja, weet ik, maar waarom mag ik er niks van vinden omdat het nu eenmaal goedbedoeld is? Het is toch van de zotte om me op de drempel van de dood ‘hoop op betere tijden’ toe te wensen. Ik vind dat een rare dooddoener, sorry dat ik het zeg.

Bovendien zijn er, getuige de overvolle mand naast mijn bed, genoeg dingen die je met een gerust hart kunt schrijven. Met stip op één: mooie herinneringen. Vertel nog eens uitgebreid over die reis die we als tieners samen maakten of over die onvergetelijke toestand uit onze studententijd. Hoe we elkaar leerden kennen of dat gesprek dat je nooit zult vergeten. Laat me weten wat ik voor je beteken. Foto’s. Een mooi gedicht. Het is allemaal zo welkom. Tip twee: wens me nog fijne momenten en sterkte. Jaren, maanden of weken zitten er wellicht niet meer in, maar momenten zijn er altijd nog.

Van de week appte een oude vriendin me, toen ik haar liet weten dat afspreken er niet meer in zit: ‘Ach joh, ik snap het, love u. Veel moed de komende tijd voor jullie allemaal en Pleun in het bijzonder. See u on the other side, dan maken we er weer een feestje van in ons volgende leven.” Voor mij was dat een goed gemikt schot in de roos.