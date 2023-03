Caroline: “Mijn verstand staat stil. Mijn hart ook. Ik grijp Pleuns hand. Dit kan niet waar zijn”

“Wat zeg je nu precies?” vraag ik verbijsterd aan de mij onbekende arts naast mijn bed. Als ik het goed begrijp, voorspelde hij me zojuist een zeer snelle dood.

Vanochtend ben ik met mijn dochter Pleun in een taxi naar het Antoni van Leeuwenhoek gegaan om bloed te laten prikken. Al weken voel ik me ziek. Een griepje bovenop mijn eerste chemopillenkuur is het idee, maar daar geloof ik inmiddels niet meer in. Nog nooit voelde ik me zo hondsberoerd. Mijn vriendinnen en kind zorgen al dagen voor me, zelfs ’s nachts is er steeds iemand bij me. Kort samengevat ben ik uitgeput (want al twee weken ernstig slapeloos), ondervoed (want 24/7 misselijk) en uitgedroogd (want zelfs van thee en water krijg ik maagklachten).

Omdat ik te zwak ben om in de wachtkamer op een stoel te zitten, lig ik op een bed in de comfort unit te wachten op de uitslag van mijn bloed. Na een uur komt de verpleegkundig specialist melden dat ik ernstige bloedarmoede heb en een bloedtransfusie krijg. Opluchting: ze kunnen iets voor me doen. Dan wordt ze nog net niet opzij geduwd en een arts zonder doktersjas - “die kon ik even niet vinden” - stelt zich aan me voor. Zijn tweede opmerking is dat het er heel slecht uitziet voor me: “Dit is geen virus, dit is de kanker.”

Mijn verstand staat stil. Mijn hart ook. Ik grijp Pleuns hand. Dit kan niet waar zijn. Natuurlijk weet ik al 2,5 jaar dat ik ongeneeslijk ziek ben, maar tot nu toe dacht ik dat ik nog wel even had. Ik vraag: “Wat zeg je nu precies: maanden?” In zijn ogen zie ik dat hij daar niet aan denkt. “Weken?” probeer ik. Ook niet. “Wat dan, dagen? Moet mijn zus terugkomen van wintersport?”

“Mevrouw Griep, we maken zo een scan en dan hebben we eind van de middag een beter beeld.” En weg is ie weer.

Waarom is mijn eigen oncoloog uitgerekend nu met vakantie? Jammerend liggen Pleun en ik even later in elkaars armen op mijn ziekenhuisbed. De gordijnen om ons heen worden gesloten. Ze belt haar vader en vriend, die onmiddellijk komen.

Een week geleden leken mijn bloed en alle waardes nog prima in orde. Als mijn virus over zou zijn, kon ik zonder problemen aan de tweede chemopillenkuur beginnen. En nu dit. Dood. We doen alle vier geen enkele moeite om niet te huilen. Door een verpleegkundige en mijn ex-man (sinds ruim twintig jaar) word ik in mijn bed naar de CT-scan gereden. Op de terugweg ziet hij in de hal bekenden. Een nogal vreemde situatie natuurlijk, maar ondanks mijn toestand ben ik trots op ons en zielsblij dat hij er is.

In een stikbenauwde spoedkamer wachten we met z’n vieren af. Inmiddels ben ik aan de laadpaal met vocht en antibiotica gelegd, want ik lijk toch ook longontsteking te hebben. Het wachten is op bloed voor de transfusie. De rest van mijn gezelschap is daar ongeduldig over, mij zal het allemaal een zorg zijn. Ik ben in shock. Dood. Ik ga nu snel dood. Hoe kan dit?

Om een onbegrijpelijk en veel te lang medisch verhaal kort te houden: aan het eind van de middag brengt de arts van ’s ochtends, dit keer wel in doktersjas, in feite nog vernietigender nieuws. Het is donderdag en hij hoopt dat ik maandag zal halen. Op mijn vraag wat ik moet doen, zegt hij dus: “Dingen regelen.”

Ik bel mijn vriendin Yvonne, die al 25 jaar in de VS woont, en zeg dat ze zo snel mogelijk op het vliegtuig moet stappen als ze me nog wil zien. Dan bel ik Niels, dierbare familievriend en uitvaartondernemer. Hij komt meteen.

Gelukkig bleek dat toch iets te voorbarig.