Caroline: “Mijn zus, dochter en vriendinnen als mantelzorgers? Alleen door het idee voel ik me al bezwaard”

Als ze ontdekt dat er bij haar in de buurt een hospice zit, weegt Caroline Griep de voor- en nadelen af van tot het eind toe alleen thuis blijven wonen.

Tijdens mijn ochtendrondje met Ceesje, mijn hond, liep ik al jaren over de kade vlak bij mijn huis. Toen de regen een keer met bakken uit de hemel kwam, doken we een onbekende, maar overdekte doorgang tussen de huizen in. Die bleek uit te komen op een doodlopende straat met een speelpleintje; bijna idyllische rust in de verder vaak zo drukke Amsterdamse Pijp.

Niet lang daarna ontdekte ik, via een buur(t)vrouw die er werkt, dat er een hospice zit. Letterlijk een plek om te schuilen dus. En vorig jaar begreep ik dat een collega er verbleef. Voor zover je blij kunt zijn met de plek waar je dood zult gaan, was zij er erg enthousiast, zo niet lyrisch, over.

Ongemerkt ging ik in die periode tijdens mijn wandelingetjes met Cees met mezelf in conclaaf over de vraag: te zijner tijd wel/niet naar een hospice? In het begin voelde erover nadenken behoorlijk ongemakkelijk. Ik wilde er gewoon nog niet aan, ongeneeslijk ziek of niet, maar toch, steeds als ik langs het poortje liep, dwaalden mijn gedachten af naar het onderwerp.

De belangrijkste vraag om te beantwoorden was voor mij: hoe zag ik, als nogal autonome alleenwonende, tot het einde in mijn eigen huis blijven voor me? Mijn éénpersoonsbrainstorm liep al snel spaak. Thuiszorg zou een prachtig iets moeten zijn, maar we weten allemaal hoe groot de problemen en personeelstekorten in de zorg zijn, dus dat leek me geen aantrekkelijk vooruitzicht.

En mijn zus, dochter en vriendinnen als mantelzorgers? Ze zijn er lief genoeg voor, maar alleen door het idee voelde ik me al bezwaard: dat ze misschien wel maanden verantwoordelijk zouden zijn voor mijn verzorging en afnemende welzijn. Een tijd geleden schreef ik een artikel voor Libelle over mantelzorgen en hoe belastend dat kan zijn als je er niet voor in de wieg bent gelegd. Vrouwen met banen en goedgevulde agenda’s: ik wil ze niet belasten, maar van ze genieten en in alle rust afscheid van elkaar kunnen nemen.

Hoe meer ik erover nadacht, hoe aantrekkelijker het hospice me leek. Dus ik nam het besluit: te zijner tijd zou ik naar daarnaartoe gaan.

Te zijner tijd. Dat werd geheel onverwacht korte tijd later al. Op de eerste donderdag van maart stapte ik met mijn dochter Pleun doodziek in een taxi naar het Antoni van Leeuwenhoek, niet beseffend dat ik na bijna twee weken in het ziekenhuis meteen zou verhuizen. Naar dat straatje achter de kade.

Altijd gedacht dat ik, als het moment daar zou zijn, mijn huis hard huilend zou verlaten. Het is er op die manier niet van gekomen, want ik ben er niet meer geweest. Dat durf ik niet aan. Mijn hart breekt in duizend stukjes als ik denk aan het weerzien met de plek waar ik zoveel jaren zo fijn heb gewoond en zo gelukkig ben geweest. Aan het leven dat ik zo abrupt ineens heb moeten afsluiten.

Mijn kamer in het hospice heb ik ingericht met mijn eigen meubels en kunstwerken. Dat moedigden ze meteen aan. Seppa en Annelies, waar Ceesje nu logeert, hebben alles thuis voor me opgehaald en in hun busje hierheen gebracht. En wat blijkt dit een fijne plek om te schuilen tijdens deze laatste fase van mijn leven. Omringd door mijn kind, zus, familie, vrienden en vriendinnen. Ontzorgd door betrokken en liefdevolle vrijwilligers. En met Cees regelmatig op bezoek. Dan lopen we weer samen over de kade.

Ik gun iedereen in mijn situatie een hospice.