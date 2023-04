Caroline: “Práát met je naasten als ze ziek worden. We moeten al zo sterk zijn om het leven los te laten”

Praten over doodgaan blijft heel lastig. Caroline Griep wil daar, in het laatste stadium van haar ziekte, graag verandering in brengen.

Het is misschien een rare vergelijking, maar zo kwam het in mijn hoofd op: het feit dat je, als je zwanger bent, overal om je heen vrouwen met bolle buiken ziet. Zoiets ervaar ik ook nu ik naar het hospice ben verhuisd: in de media lees ik het ene na het andere artikel over palliatieve zorg.

Was dat altijd al zo en valt het me nu pas op of wordt er ineens echt (en terecht) meer aandacht aan besteed? Het heeft ongetwijfeld te maken met de publiciteit rond het net verschenen boek Leven toevoegen aan de dagen, dat longarts Sander de Hosson met journalist Els Quaegebeur schreef. Ik ben er blij mee, want het is naar mijn idee de hoogste tijd dat we beter leren praten over de dood en alles wat daarmee samenhangt.

Voor mij en mijn naasten is mijn levenseinde inmiddels al een poosje trending topic. Vooral de vraag wanneer er genoeg is behandeld, hield me bezig. Sinds mijn borstkanker in 2015 wist ik dat ik de gifbeker niet tot de bodem zou leegdrinken als de kanker zou terugkomen. Zeven jaar geleden vond ik chemo puur hel, dus daar zou de grens liggen. Maar zoals de dingen gaan: ik probeerde het tóch toen het moment in januari daar was. Pillen zijn immers iets anders dan een infuus, hield ik mezelf voor, én, niet onbelangrijk, ik zou er niet kaal van worden. Bovendien verzekerde mijn oncoloog me dat deze behandeling over het algemeen goed wordt verdragen.

Op de eerste dag belandde ik als gevolg van een bijwerking ’s avonds laat in een ambulance op de Eerste Hart Hulp. Dag twee bracht maagklachten en daarna was er eigenlijk geen houden meer aan: in de loop van een paar weken werd ik doodziek. Niemand begreep in eerste instantie wat er precies aan de hand was en hoe dat kwam. Kort samengevat: ik bleek een ernstige bloedaandoening te hebben, waarbij ik antistoffen aanmaakte tegen het bloed dat ik via de transfusie kreeg voor mijn veel te lage hb. Dat zou een zeer zeldzame bijwerking kunnen zijn van de chemopillen. In plaats van dat ze de kankercellen in mijn lever vernietigden, sloopten ze mij. Vrij vakkundig, kan ik wel zeggen.

Hoe nu verder? Was er nog een behandeling beschikbaar? Heel eerlijk: al voor het overleg met mijn oncoloog wist ik dat ik mijn grens had bereikt. Toen ik haar dat vertelde, noemde ze het meteen een wijs besluit. Er was nog één chemo die mijn leven zou kunnen rekken. Die bestond uit één week ziekenhuis, twee weken thuis, of zoiets, maar dat doe ik mezelf niet meer aan. Mijn lichaam blijkt daar na de recente aanslag ook niet meer tegen bestand. Het voelt als een opluchting dat ik het kankerknokken nu kan loslaten. Het leven loslaten zal me zwaarder vallen. Ook zonder gemeen celdodend spul in mijn lijf is dat natuurlijk hartverscheurend zwaar.

Uiteraard respecteer ik ieders keuze, het is niet aan mij om te bepalen welke weg een ander moet bewandelen. Toch wil ik, nog midden in dit proces zittend, dit benadrukken: práát met je naasten als ze zo ziek worden als ik, loop er niet voor weg, dring alsjeblieft niet aan op soms echt onmenselijke behandelingen zodat ze er iets langer zullen zijn. Roep niet: ‘Geef niet op!’, want we moeten al zo sterk zijn om het leven te durven loslaten. Steun ons daar liever in. Doodziek van de medicijnen nog even doorleven geeft namelijk geen betere herinneringen tijdens het rouwen om de dood. Dat is mijn boodschap.

Zelf voel ik me gezegend met mijn allerliefste naasten, die mijn wensen voor 100 procent respecteren en er met me over praten, ook al breekt het hun hart. En het mijne.