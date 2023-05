Caroline: “Straks ben ik er niet meer, maar het is ons gelukt!”

Terugkijken op je leven, daar ontkomt waarschijnlijk niemand aan in een hospice. Caroline ontdekt waarop ze het meest trots is.

Je denkt wat af in een hospice. Piekeren, zou je verwachten, maar dat valt op dit moment mee: ik blijk nu vooral gezegend met een nogal positief terugkijkfilter. Geen plots opgedoken roze bril ofzo, ik ben niet blind voor mijn makkes en de valkuilen waarin ik me ooit vol stortte, maar spijt houdt me niet bezig. Eigenlijk kom ik nauwelijks losse eindjes tegen, geen dingen die me dwarszitten, geen mensen met wie ik het nog zou moeten goedmaken. Geen ruis. Rust. Ook weleens fijn, na toch ook heus jaren tobben met en over het leven.

Voor iemand die weet dat ze er aanstonds niet meer zal zijn, voel ik best veel vreugde. Omdat ik in retrospectief merk dat ik, of het nu handig/slim/verstandig was of niet, meestal mijn eigen koers heb gevaren. Dat bracht me geen grootse successen of geld, maar wel de fijnste vriendschappen, serieus veel lol, malle avonturen en op mijn lijf geschreven werkprojecten. Ik heb gelezen, geschreven, gelachen, gehuild, oeverloos veel gepraat, gewaagd, gewonnen, verloren, liefgehad, geleefd!

Mijn grootste trots is echter hoe Pleuns vader, Brink, en ik haar de afgelopen 25 jaar hebben grootgebracht. Dat zie ik zonder enige terughoudendheid als hét succes van ons leven. Toen ze nog maar een kleuter was, bleek de huwelijkskoek op. Spijtig en verdrietig, maar al meteen formuleerde Brink de wens die de belangrijkste leidraad van ons ouderschap werd en bleef: “Laten we voor Pleun geografisch en gevoelsmatig zo dicht mogelijk bij elkaar blijven.”

Dat was de basis: harmonieus co-ouderschap. Dus daar gingen we. Met z’n drietjes. God zegene de greep. De eerste jaren recht tegenover elkaar wonend, met een au pair om dagelijkse ergernissen te voorkomen. We bleken er goed in te zijn. En, belangrijker nog, er plezier in te hebben. Vrijwel altijd op één lijn te zitten. Samen naar gesprekken op school en daar dan zelf puberaal baldadig vandaan komen. Hobbels voorzien en indien nodig (weg)nemen, Pleun zichzelf en haar talenten laten ontplooien. Toen ze na haar examen een paar maanden in Italië zat, gingen we soms op zaterdagmiddag urenlang lunchen, gewoon om het over haar te hebben.

Als ik voor mezelf spreek, vind ik het een bijkomende verdienste dat we bij uiteraard voorkomende ergernissen vrijwel altijd over onze eigen schaduw heen kunnen stappen. Koeien blijven in de sloot. Geen hele voorgeschiedenissen meeslepen in een dagelijks akkefietje. Dat vind ik trouwens sowieso wel een tip voor het hele leven.

Ik ga hier niet de loftrompet blazen vanwege een perfecte scheiding. We leven niet in het sprookjesbos, zijn niet closer dan close of elkaars beste vrienden gebleven. Geen zoetsappig gedoe. Toch was het eerste wat ik tegen Pleun zei, begin maart, na de onheilstijding in het Antoni van Leeuwenhoek: “Bel papa.”

Omdat we haar ouders zijn. En dat maakt ons familie. Voor altijd. Inmiddels ook al jaren samen met Judith, Brinks vrouw, een bij ons passende parel. Haar moeder en broer. En natuurlijk met mijn zus, haar man en zalige, grote gezin. Pleuns liefde Robin. Familievriend Olivier en zijn zoons.

Geografisch en gevoelsmatig zo dicht mogelijk bij elkaar: het is ons gelukt. Straks ben ik er niet meer, maar ik laat haar met een gerust hart achter in de geborgenheid van onze ‘modern family’. En ik zeg het gewoon weer: daarop ben ik zo ontzettend trots.