Dagboek van Maud: “Koen… hij heeft een ongeluk gehad”, hakkelt Loretta”

De bel gaat. Ik sta op van de bank waar ik net was begonnen aan een nieuw boek en loop naar de voordeur. Ik ben verbaasd als ik door het luikje zie wie het zijn.

“Loretta!”, zeg ik als ik de deur openzwaai. “Dat is een verrassing.”

Zodra ze Kai op de grond heeft gezet, barst ze in tranen uit. “Koen... en zo erg...”, hakkelt ze. “Is het uit tussen jullie?”, vraag ik geschrokken. “Hij is toch niet vreemdgegaan, hè.”

Mijn opmerking doet haar even opkijken. “Nee, natuurlijk niet”, zeg ze. “Hij heeft een ongeluk gehad...”

Met een glas water op de bank vertelt ze wat er is gebeurd. “Koen wilde oversteken naar het parkeerterrein en werd geschept door een auto. Gelukkig was er toevallig een arts die in de gaten had dat het ernstig was, en die is bij hem gebleven tot de ambulance kwam.”

Het liefst zou ik nu meteen naar het ziekenhuis rijden, maar ik ben natuurlijk niet meer zijn vrouw en mag die positie ook niet meer opeisen.

“Hij heeft een aantal botbreuken, maar het ergst is dat zijn milt is gescheurd. Daarom hebben ze hem ook meteen moeten opereren.” Nu ben ik degene die begint te stotteren. “Bedoel je dat... is hij in levensgevaar?”

“Nee, het is goed gegaan, hij is nu in de uitslaapkamer. Het was en het is wel nog steeds spannend.”

Ik hoor de voordeur opengaan. Loretta springt op. “Dat zal Julian zijn, of Rosa. Ik had ze gevraagd hierheen te komen. Vind je niet erg, toch?”

“Of ik het erg vind dat mijn kinderen thuiskomen?” Het komt er bitser uit dan ik bedoel.

“Nee, of je het niet erg vindt dat ik Kai even hier laat, terwijl ik met hen naar het ziekenhuis ga.”

“Eh... nee hoor.” Er gaat van alles door me heen: mijn kinderen die met hun nieuwe stiefmoeder naar hun vader gaan, terwijl ik op hun kleine moet passen. Kan Loretta dan niet bedenken dat ik eigenlijk óók naar Koen toe wil? Tegelijkertijd vind ik dat egoïstisch van mezelf.

Rosa komt als eerste aan de deur, Julian staat een paar minuten later op de stoep. Zijn nieuwe vriend heeft hem met de auto gebracht. Het gaat allemaal zo snel, van druk omhelzen en vragen stellen tot tranen bij Rosa en troostende woorden van Loretta, dat ik er nog beduusd van ben als ze weg zijn en ik met Kai op schoot en de vriend van mijn zoon op de bank zit.

“Dat moet voor jou ook heel rot zijn”, zegt de jongen vriendelijk. “Dat je ex in het ziekenhuis ligt.” Hij kijkt me schuin aan om mijn gezicht te lezen. “Of hadden jullie een vechtscheiding?”

Zijn alle jongvolwassenen tegenwoordig zo direct? Of waren ze dat altijd al, maar kan ik er niet meer tegen? “Nee Vincent...”

“Victor”, onderbreekt hij me. “Mijn naam is Victor.”

“We hadden geen vechtscheiding”, zeg ik mat.

“Gelukkig maar! Ik heb er ook niks over gehoord van Julian, hoor. Dus ik denk dat er weinig trauma zit. Ik studeer psychologie.”

Op dat moment voel ik het warm en nat worden op mijn schoot. Kai kijkt met grote, schuldige ogen naar mij om. “Heplast”, zegt hij met zijn hese stemmetje.

Victor begint te lachen. “Wat schattig, hij kan de g niet uitspreken.”