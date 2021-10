Dagboek van Willeke: “Wat is er aan de hand met me?”

Vrijdag 1 oktober

“Aaah! Ik durf niet te kijken!”, roep ik.

“Zal ik hem open klikken?”, zegt Lotte. We liggen bij haar op bed. Ik heb net een mail binnen gekregen van de regisseur van de schoolmusical, meneer Heijermans. Daar moet de rollenverdeling in staan. Sinds de audities heb ik ongeveer nergens anders aan kunnen denken. Eerst verheugde ik me gewoon op meedoen, en had ik genoegen genomen met een rol in het ensemble en een stewardessenpakje. Maar onwillekeurig ben ik toch gaan hopen op een grote rol. Stom, stom om te veel te verwachten, dan kun je alleen maar teleurgesteld worden. Maar de auditie ging veel beter dan verwacht, mijn tegenspeler Micha was zo goed dat ik ineens ook alles durfde.

“Oké, klik open. Maar nog niet meteen zeggen of ik een rol heb. Lees eerst de andere mensen maar voor.” Ik lig met mijn gezicht in een kussen zodat ik Lotte’s gezicht niet kan zien.

“Je bent knettergek. Maar goed. De hoofdrol, Frank, is voor Misha, die nieuwe gast.”

“Duh, hij was verreweg de beste. Het is Micha, trouwens. Miegggga. Van Michael.”

“Lekker belangrijk, mevrouw de namenpolitie. Youssef, die grote jongen uit de zesde, speelt de rechercheur. Elvira en Jeroen spelen de ouders van Frank.”

Daar heb je het al, al één van de twee grote vrouwenrollen vergeven aan iemand anders. “Leuk voor Elvira”, zeg ik met een zielig stemmetje.

“Nou, dat was ’m! Dan een heleboel saaie, onbelangrijke rollen... hmmm... wil je ook weten wie er in het orkest speelt? Een hoop klarinetten dit jaar.”

“Pestkop!” Ik ga zitten en worstel de telefoon uit haar handen. Eerst druk ik hem per ongeluk uit, dan laat ik hem bijna van het bed vallen. Dan heb ik de mail te pakken en zoek ik koortsachtig naar mijn naam.

Brenda Strong - Willeke

“Wat!” Ik lees het nog een keer. Brenda. Dat is een van de belangrijkste rollen. Wanneer oplichter Frank Abagnale zich voordoet als chirurg, komt hij voor het eerst echt in de problemen: hij wordt verliefd op een verpleegster. Dan kan hij natuurlijk niet meer zomaar van identiteit wisselen. Brenda is jong en naïef en smoorverliefd op Frank.

“Lot, er staat hier dat ik Brenda speel. Dat is nog belangrijker dan de rol van Elvira.”

“Ik wist het toch! Je auditie ging hartstikke goed.”

En Micha gaat Frank spelen, denk ik bij mezelf. Ik glimlach bij de gedachte aan hem in een pilotenpak en een doktersjas. Omdat hij zo’n goede acteur is, zal ik veel van hem kunnen leren.

“Moet je je mannetje niet even bellen?”, zegt Lotte.

“Wie?”, zeg ik verstrooid.

“Floris, natuurlijk. Hij zit toch ook te wachten of jij de rol hebt.”

“Oh, ja”, zeg ik. Snel loop ik de gang op om mijn vriendje bellen. Hij neemt meteen op en is dolblij voor me. Hij zegt dat hij niet kan wachten tot ik optreed, dat hij dan helemaal vooraan zal zitten. Dat ik binnenkort maar mijn solo voor hem moet zingen. Ik knik en besef dan dat hij dat niet kan horen. “Dank je, lief!”, zeg ik. Het klinkt geforceerd. Wat is er aan de hand met me? Vroeger belaagde ik Floris met telefoontjes, en was ik zielsgelukkig als hij me complimentjes gaf. Hij vraagt of ik morgen mee wil naar een borrel van zijn toekomstige dispuut. Dat is ongeveer het laatste dat ik wil, dan moet ik weer de hele avond luisteren naar het misselijkmakende geouwehoer van zijn dronken neef.

“Ja, gezellig”, zeg ik. “Natuurlijk. Dat lijkt me heel gezellig. Tot morgen!”