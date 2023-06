Denk je alles te hebben gehad, wordt je poes grijs...

Je zou bijna denken dat het niet meer bestaat: schaamhaar. Overal waar je kijkt, zijn de borders keurig aangeharkt, zowel bij vrouwen als bij mannen. Toch was dat niet altijd zo.

Er gaan steeds meer stemmen op om het woord ‘schaamhaar’ niet meer te gebruiken, omdat het immers niets is om je voor te schamen. Hetzelfde geldt voor de termen schaamlippen en schaamstreek. Nu zal het wel even duren voordat we allemaal gewend zijn aan venushaar of vulvahaar, vulvalippen en vulvastreek, net zoals ik nog steeds Koninginnedag zeg in plaats van Koningsdag als ik even niet oplet.

Het kon me nooit zo boeien, dat haar op m’n poes. Ik heb geen actieve herinnering aan het feit dat het begon te groeien of er ineens was, maar ook niet aan de periode ervoor, toen het nog een kitten was, zeg maar.

Wat we destijds ook niet deden (de jaren zeventig, mensuh) was scheren, harsen, waxen, epileren, laseren of met ontharingscrèmes de boel onder controle houden. Schaamhaar groeide tot waar het ophield. In de meeste gevallen ergens in de lies en ruim onder de navel, uitzonderingen daargelaten.

De enige plekken waar ik tegenwoordig nog wel eens een wilde bever in haar natuurlijke habitat zie, zijn de sauna en een doodenkele pornofilm. Daar zie je regelmatig mannen en soms vrouwen die de boel de boel laten, en dat valt op: o ja, zo ziet dat eruit!

Tegenwoordig breng ik blind met mijn scheermesje onder de douche mijn schaam(loze)haar binnen de landsgrenzen, in een model dat het best omschreven kan worden als ‘toef’. Het is me nooit gelukt om er een gezellig patroontje in te krijgen, de boel te vajazzlen of zo’n perfect omgekeerd driehoekje te scheren. Om van die landingsbaan nog maar te zwijgen. Bij mij wordt het een onrustige landing, want ik scheer achteloos en ja... scheef.

Ik overweeg wel eens om me te laten harsen of laseren, gewoon om voor wat langere tijd van het scheergedoe af te zijn. Het idee dat er iemand in één ferme ruk al het haar uit je schaamstreek trekt, kan me echter niet zo bekoren. Noch die laser. ‘Alsof iemand steeds met een elastiekje tegen je huid petst’, omschreef een goede vriendin het. Mjah, dat lijkt me voor m’n benen prima, maar dáár?

Jaren geleden sprak ik met vriend M. over ‘later, als we oud zijn’. We bespraken rimpels, kaalheid, loshangend vel, krakende lijven, én - volgens ons het absolute toppunt van oud - ‘dat je op een dag ontdekt dat je schaamhaar grijs wordt.’

Die dag kwam inderdaad, en eerder dan ik destijds voor mogelijk hield. De bos krullen op mijn hoofd verf ik tegen de vergrijzing al jaren in een tint die lijkt op mijn oorspronkelijke haarkleur, maar de onderkant, wat doe je daarmee? Ik zie mezelf nog geen half uur in de badkamer staan met haarverf tussen mijn benen. Voor zo’n chemisch goedje vind ik het ook de plek niet. En helemaal kaal is wel érg kaal.

Ik kreeg laatst van mijn lief dit grappige liedje opgestuurd van Saffire - The Uppity Blues Women, een groep vrouwen die zich al bij het onvermijdelijke hebben neergelegd. Dat zal ik ook moeten doen: vaarwel rode poes, hallo silver beaver!

Bettina (55) is online eindredacteur bij Libelle. Ze is getrouwd, heeft een volwassen zoon en een hond. Ze schrijft wekelijks over haar relatie en (seks)leven.

Psssttt: De erotische thriller De stagiair - als feuilleton te lezen op Libelle.nl - verscheen onlangs als ‘echt’ boek: bestel ’m hier.