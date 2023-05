Déze 8 afspraken zorgen voor een goed seksleven

De Amerikaanse psychotherapeut Todd Baratz beweert dat er 8 afspraken zijn die leiden tot een goed seksleven. Ik ben altijd nieuwsgierig als ik dit soort artikelen tegenkom: doe ik het goed of juist niet?

Todd Baratz is zo’n lekkere gladde Amerikaan met een dito Instagramaccount en website, waarop staat ‘I’m a psychotherapist, but a human being first’, maar dat maakt ’m niet minder goed in z’n vak natuurlijk. Ik ben tevreden over mijn seksleven, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Zijn lijstje van 8 dingen die je moet doen om je seksleven goed te houden, klinkt zo gek nog niet.

Blijf praten over seks, erotiek, kink en fantasieën Leer de ander hoe je masturbeert Laat merken dat je ook buiten de slaapkamer naar de ander verlangt Plan seks in. Naar de beste seks wordt uitgekeken Creëer seksuele verrassingen Leer liefdevol seks afwijzen Hou rekening met en praat over verschillen in zin in seks Maak geluid en praat ook tijdens de seks

Praten over seks deed ik nooit met mijn partner voordat ik begon met deze columns. In een langdurige relatie leer je dat je resultaat A krijgt als je handeling B uitvoert, en dat was voor ons beiden bevredigend. Nadat we samen testjes deden over voorkeuren en kinks, ontdekten we toch nog wat nieuws en dat zorgde voor nog leukere seks.

Todds tweede advies is om de ander te laten zien hoe je masturbeert, want masturbatie is “de GPS van plezier, opwinding en orgasmes.” De ander weet niet hoe jouw lichaam werkt, zegt hij. “Je partner weet niet automatisch wat jij fijn vindt, iedereen heeft z’n eigen gebruiksaanwijzing. Maak dus niet alleen goedkeurende geluiden, maar wijs je partner letterlijk waar hij of zij moet zijn.”

Punt drie komt erop neer dat seks niet begint in de slaapkamer. Begin ruim daarvoor met lieve of spannende opmerkingen, een naughty appgroepje, aanrakingen en laat de ander weten dat je naar hem/haar verlangt.

Het plannen van seks klinkt niet heel opwindend. Je hoeft het van Todd gelukkig niet in de agenda van je partner ‘in te schieten’ om maar eens een nare kantoorterm te gebruiken, het is een manier om de spanning op te bouwen. “Bepaal een tijdstip, verstuur een sexy berichtje, vertel wat je met elkaar wilt gaan doen.” Daarnaast moedigt hij aan om seksuele verrassingen voor elkaar te plannen, of het nu een sexy outfitje is om je partner te plezieren, of een andere creatieve manier om hem of haar voor te verwarmen.

Liefdevol afwijzen is tricky. Enerzijds mag iedereen natuurlijk nee zeggen (of een keertje zin maken), maar hoe vertel je dat een beetje leuker? Volgens Todd kun je beter zeggen: “Ik vind je aantrekkelijk, ik hou van je, en zou graag seks met je hebben, maar ik ben moe/niet lekker/heb geen zin.” Het is nooit prettig als een vraag om aandacht - seksueel of anderszins - wordt afgewezen, dus denk na voor je wat zegt, en hóé je het zegt.

Dat je niet altijd op hetzelfde moment naar elkaar verlangt en dat zin in seks fluctueert is normaal, zegt Todd: “Ontwikkel manieren om met die verschillen om te gaan. Dit is cruciaal, anders loop je kans dat je elkaar verwijten gaat maken, of je onder druk gezet voelt. Not hot.”

En tenslotte: “Maak geluid, praat, verleg grenzen, maar vertel je sekspartner vooraf welke woorden je opwinden en welke absoluut niet.” In een boek dat ik las, vroeg de hoofdpersoon aan zijn sekspartner: do you want to be my whore or my good girl? Degradation or praise? Collega E. en ik bezorgden onze collega T. onlangs nog rode oortjes met wat wij opwindend vonden aan dirty talk, maar Todd zag dat het goed was.