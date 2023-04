Dr. Pete: “Já, het is verontrustend als je dit soort verhalen aan jongere mensen vertelt”

Dr. Pete, also known as Peter Heerschop, legt ons de vraag voor van Johan, over jeugdige avonturen in een ‘vorig leven’.

Ik kreeg een vraag van Johan van Seventer:

“Beste Peter, dr. Pete, herkent u (of mag ik jij zeggen) het volgende verhaal, en zo ja, is het iets waar we voor in therapie moeten of is het eigenlijk best wel normaal?

Het zit zo: ik was in gesprek met een van mijn beste vrienden. We kennen elkaar al van de studie. We zijn nu allebei rond de vijftig. Hij zat te vertellen: ‘Man, man, ik zat laatst op een terras. Zat een vrouw steeds te kijken naar me. Hele mooie vrouw. Jaar of 23. En ik kijk af en toe naar haar. En pats, je weet het.’

Ik: ‘23?’

Hij: ‘Ja, zoiets, misschien 24, 25. En ze staat op, kijkt nog een keer. En ik dacht: ik loop er gewoon achteraan. Zij stopt. Ik zeg: ‘Volgens mij hebben wij net al hetzelfde meegemaakt.’

Ik: ‘Dat zei je gewoon?’

Hij: ‘Ja. Zegt zij: ‘Moet je nog ergens heen of ga je met mij mee?’ Ik dacht: maakt mij het uit. Ik ga gewoon mee. Ja, toch. Mooie vrouw, prachtig figuur, schitterende lach. Ben met haar mee naar huis gegaan. Superleuke avond. Gelijk een week gebleven.’

Dus ik vraag hem: ‘Wanneer was dit?’

Hij zegt: ‘Ik denk in 1998.’

Dus ik vertel hem ook een verhaal:

‘Laatst op het strand, was een groepje jongens. Probeerde wat op hun handen te lopen. Maakten een radslag. Ik zeg: ‘Doe dan ook even een salto.’ Zegt er eentje: ‘Kun jij het zelf?’ Dus ik ga staan. Ik zeg: ‘Moet je wel even kijken’, en pats! Salto achterover. Moest je die koppen zien. Mooi man.’

Dat was toen ik in het derde jaar zat van de sportacademie. En opeens schrok ik. Dat was 29 jaar geleden.

Nu is mijn vraag aan jou (of moet ik u zeggen), dr. Pete: is het heel raar of zelfs verontrustend dat onze beste verhalen inmiddels van best lang geleden zijn, maar nog steeds voelen alsof het ook gisteren had kunnen zijn?”

Nou, Johan (of Hans, want ik weet dat jij het bent, omdat we bij elkaar in de klas zaten), dat is zowel héél normaal als verontrustend.

Het is heel normaal omdat we dat bij het ouder worden allemaal doen. Het is gewoon heel fijn om met leeftijdsgenoten dit soort gesprekken te hebben om je weer heel even dat jongetje of dat meisje te voelen. Hoe oud we ook zijn, er zit altijd nog een jongetje of een meisje in ons. En het maakt ons allemaal blij als we die weer eens de ruimte geven.

Het is verontrustend als je dat soort verhalen aan veel jongere mensen vertelt. Dan wordt het sneu. Echt behoorlijk treurig. Want die zien iemand van vijftig die een stoer verhaal vertelt van ooit. Voor hen is dat totaal ongeloofwaardig, want zij kennen het kind in jou niet.

Zelf heb ik weleens aan mijn dochter vertelt dat ik tien kilometer liep in 37 minuten. Waarop zij weglopend nog lachend zei: “Ja, in je vorige leven.”

Kortom. Verhalen van toen zijn geweldig.

Maar let even goed op aan wie je ze vertelt.