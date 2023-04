Een affaire kan bevrijdend werken, helend zelfs

Wat is er nou mooier dan iemand die exclusief voor jou kiest? En niet alleen vandaag, maar je hele leven lang! Zo’n monogame relatie is een romantisch ideaal. Maar ja, zo simpel zit de wereld natuurlijk niet in elkaar.

“Monogamie is de ultieme bevestiging van je bijzondere kwaliteiten, van jouw speciale en unieke rol in het leven van de ander. Uit angst voor verandering en verlating hebben we er veel voor over om die status quo te bewaken”, zegt psychotherapeut Esther Perel in haar boek Mating in captivity. Zelf dacht ik er ook jarenlang zo over. In mijn omgeving wordt monogamie gezien als vanzelfsprekend en wenselijk. Toch vraagt iedereen in een (langdurige) monogame relatie zich weleens af: wat als...?

Wat als je vlinders in je buik krijgt van iemand anders? Het overkwam me zomaar. Mijn eerste reactie was: niks mee doen, dan gebeurt er ook niks onwenselijks. Daarmee verdwenen die fladderende beestjes helaas niet. Dan sta je voor een beslissing: ga je onderzoeken waartoe die verliefdheid kan leiden of niet, want ja... je hébt al een relatie.

Natuurlijk ben je ontvankelijker voor anderen als je al jaren niet bent aangeraakt, als de intimiteit weg is, als je niet meer met je partner praat. Vreemdgaan of een verliefdheid kunnen dan alarmbellen zijn, een reminder om je relatie te herijken. Aan de andere kant brengt het spanning, opwinding, verlangen en kan het bevrijdend werken, helend zelfs. Je wordt (weer) gewild, geliefd, gezien.

Toch kan ook in een goede relatie een verliefdheid voorkomen. Wat doe je daarmee? Verbreek je je relatie? Is dat de enige optie? Ik besprak het destijds niet met mijn partner. Ik onderdrukte die verliefdheid om maar niemand pijn te doen. Niet in de laatste plaats mezelf. Want wat zet je allemaal op het spel als je wél onderzoekt wat dat voor jou en je relatie betekent? Je kwetst je partner als je vertelt gevoelens te hebben voor een ander. Zo’n boodschap raakt zowel de brenger als de ontvanger.

Een eerste reactie van de ‘bedrogen’ partner is vaak afdwingen dat de affaire of verliefdheid stopt, maar dan wordt elk contact buiten de deur een potentiële bedreiging. Het kan je immers zomaar nog een keer gebeuren dat je verliefd wordt. “Dan wordt het dus lastig”, zegt Esther Perel in haar boek. “Als monogamie niet langer een vrije expressie van loyaliteit is, maar wordt afgedwongen. Als een derde partij wordt uitgesloten, als die alleen buiten het huwelijk kan bestaan, dan is dat precies de plek waar deze wordt gezocht.” Zo ontstaan affaires op de werkvloer, sportschool of op andere plekken buiten de deur.

Nu kun je natuurlijk best verliefd zijn zonder vreemd te gaan. Je hoeft immers niet toe te geven aan die gevoelens. “Je springt ook niet zomaar in de sloot, omdat een ander dat doet”, zei mijn moeder zaliger vroeger. Je zelfbeheersing kun je ook op hartzaken inzetten. En voordat je denkt dat ik naast overspelig ook harteloos ben: ik kwel mezelf nog regelmatig met de vraag of die verliefdheid niet ‘erger’ was dan een keer seks buiten de deur. Want dat laatste is wellicht minder een zaak van het hart en meer van fysieke aantrekkingskracht.