Een relatie is als een huis: het piept en het kraakt soms even

Je kunt het hebben van een langdurige relatie vergelijken met een huis. Als de fundering goed is, heb je er jaren plezier van.

Een vriendin verzuchtte onlangs dat haar relatie zo was veranderd de afgelopen jaren. Ze kregen hun eerste kind, een blakende dochter, maar haar man raakte in dezelfde periode ziek. Nu zat zij met een peuter én een man met een burn-out. Zo had ze zich de situatie uiteraard niet voorgesteld toen ze in verwachting was. En hij ook niet.

In plaats van samen op een roze wolk en gedeelde zorgtaken, moest ze nu voor haar dochter én haar man zorgen. En het duurde inmiddels al bijna twee jaar. “Ik weet even niet hoe de toekomst eruitziet”, zei ze. “En of onze relatie dit wel overleeft. Niet dat ik wil opgeven, hoor, want ik hou van hem, maar hij is niet meer degene op wie ik zo verliefd werd en ik weet ook niet of hij dat wel weer wordt.”

Ik ben al héél lang samen met dezelfde leuke man en wij zijn allebei niet meer de mensen die we in 1986 waren, toen we elkaar ontmoetten. En da’s maar goed ook. Het is eigenlijk meer mazzel dan wijsheid dat we nog steeds zo happy zijn samen, schreef ik al eens. Dát we al zoveel jaar samen zijn, speelt echter ook een rol in de stabiliteit van onze relatie. We zagen decennialang mensen en omstandigheden veranderen, én welke rol wij zelf in verschillende situaties vervulden. Ik ben meer van de details, hij van de grote lijnen. Hij is een beetje een piekeraar, ik handel in oplossingen. Ik heb wat meer mensen om me heen nodig, hij geniet van alleen zijn. Je moet mij geen boor, soldeerbout of hamer in handen geven, maar ik kan leuk behangen en onthoud nog wel eens een verjaardag van vrienden of familie.

Wij hadden ook het geluk dat de echt grote veranderingen pas in de loop van onze relatie kwamen: overlijden van ouder(s), het krijgen van een kind, maar ook gezondheidsproblemen van hem en van mij. We hadden nooit grote financiële of psychische problemen, geen enorme persoonlijke of zakelijke tegenslagen. Dat voelt allemaal als rijkdom, maar we zijn ook snel tevreden.

Daardoor, én omdat we ons konden en wilden aanpassen voor en aan elkaar, bouwden we het fundament van onze relatie. Er sneuvelt wel eens een raam en een likje verf op z’n tijd is ook wenselijk, maar ons fundament is duurzaam en betrouwbaar. Gaat er dan toch iets kapot, dan vinden we samen een oplossing. We laten meteen dubbel glas zetten als we het gebroken raam vervangen en gebruiken goede verf, zodat we lang plezier hebben van het resultaat.

Het fundament van onze relatie staat, en daarop kunnen we bouwen. We kunnen herbouwen als iets stuk gaat en verbouwen naar wens of mogelijkheid. Aanbouwen of uitbouwen, kleiner of groter gaan wonen...

Als je net een relatie hebt, dan weet je nog niet of je fundament stevig of groot genoeg is. Je weet nog niet dat de boom in de tuin je dakpannen eraf slaat tijdens een fikse storm, maar in de zomer een heerlijk plekje in de schaduw geeft. En dat je soms een deel van je huis niet kunt gebruiken omdat het in de steigers staat. Ons oude huis piept en kraakt soms, maar met wat liefde en aandacht kan het nog jaren mee.

Bettina (55) is online eindredacteur bij Libelle. Ze is getrouwd, heeft een volwassen zoon en een hond. Ze schrijft wekelijks over haar relatie en (seks)leven.

