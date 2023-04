Een vrouw die grensoverschrijdend gedrag goedpraat, pleegt het ultieme verraad

Heb jij dat ook, dat je het de vrouwen in #metoo-affaires nóg kwalijker neemt dan de mannen? Niet de slachtoffers natuurlijk, maar de bazen, de managers, de collega’s en de vrouwen-van...

Kijk naar die affaire bij NOS Sport, waar de hoge heren sportjournalisten twintig (!) jaar lang grensoverschrijdend gedrag vertoonden. Dat was natuurlijk heel erg, haastte de directie te zeggen, maar ja, het ging wel om een eerste levensbehoefte: sport! Daarom zou de hoofdredactie aanvankelijk nog even aanblijven, dat begrepen we toch wel? Niet lang daarna daalde dan toch het besef in dat dat wellicht niet zo’n heel sterk signaal was naar de buitenwereld (lees: adverteerders), en stapten ze alsnog op. Het meest teleurgesteld was ik in de enige vrouw in de vierkoppige hoofdredactie: Selma Schuurman. Meteen schoot door mijn hoofd: waarom greep zij niet in? Keek zij weg? Miste ze alle signalen? Zij zou toch beter moeten weten?

Vervolgens deden zowel Tom Egbers als zijn vrouw Janke Dekker uitgebreid ‘hun kant van het verhaal’ op tv en in het AD, en werden we getrakteerd op details die je van je eigen vrienden nog niet eens wilt horen. Als er weer eens een BN’er verbaal leegloopt in een talkshow of interview, denk ik altijd: is er nou niemand die zoveel van je houdt dat-ie je behoedt voor deze misstap? Niemand die zegt: “Ik begrijp dat je boos bent, maar je gaat nu gewoon even je mond houden, en nee, je gaat al helemáál geen interview geven”? En krijg je dat advies niet van je eigen vrienden, neem dan alsjeblieft een goede crisismanager in de arm. Nooit gedacht dat ik dit ooit zou schrijven, maar Marco Borsato begreep het tenminste. Die verdween uit het zicht en hield z’n mond. Een voorbeeld voor velen. De wereld draait namelijk even niet om jou, vermeende dader, maar om de slachtoffers.

Kijk, dat Tom Egbers volkomen toondoof is voor zijn eigen gedrag, dat is nog te begrijpen. Zijn reactie verbaast niemand - “Het is allemaal de schuld van de stagiaire, ik herinner het me zo niet, en nou, vooruit, misschien was ik zelf ook niet helemaal netjes” - maar dat zijn vrouw Janke, nota bene voorzitter van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de media- en cultuursector, in dat interview nog even een potje victim blaming speelt en vervolgens huilie-huilie gaat doen dat zíj het er zo moeilijk mee had, dát vind ik kwalijk!

Een vrouw die grensoverschrijdend gedrag goedpraat of tolereert, dat is alsof je beste vriendin er met je lief vandoor gaat: het ultieme verraad. Dat ‘Stand by your man’ nam zelfs Tammy Wynette met een korreltje zout (ze trouwde maar liefst vier keer!). Élke vrouw krijgt weleens te maken met grensoverschrijdend gedrag. Denk dus even twee keer na voordat je publiekelijk je straatje schoonveegt. Als je geen deel uitmaakt van de oplossing, dan ben je deels het probleem.