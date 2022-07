Femke: “Ik wieg mezelf in slaap met het ruige Engelse landschap voor ogen”

Femke is zo verliefd op Engeland, dat het de vakantieplannen met haar gezin in de war schopt.

Sinds onze heerlijke trip naar Londen besef ik dat ik een sluimerende liefde voor Engeland heb. Lang weggestopt, omdat ik dacht dat ik er niks mee kon. Engeland is toch… tja, aan de andere kant van de zee. En regenachtig. En koud. Daardoor denk je er niet snel aan als vakantiebestemming. Maar de minivakanties die Oscar en ik de laatste jaren naar Engeland hebben gemaakt (naar Liverpool en Manchester), hebben mijn Engeland-koorts aangewakkerd. Ik weet niet precies waarom. Omdat ik de taal goed spreek en versta? Omdat ik de mensen beter denk te snappen? Of vanwege het Harry Potter-gevoel dat de kastelen, het landschap en de cottages met zich meebrengen?

Ineens wilde ik alleen nog maar naar Engeland. En dat was wel een probleem, want ons vakantiehuis in Zuid-Frankrijk is al geboekt. “Ik wil Nathan meenemen naar Cornwall, hem de rotsen laten zien. In een cottage slapen. Kajakken. Engels praten. Engels ontbijten. Je kunt er zelfs alpaca’s knuffelen”, begon ik tegen Oscar. “Femmert, ga eerst maar eens kijken wat het allemaal gaat kosten”, zei mijn man. Dus mijn beste vriend Google en ik zochten en zochten. Naar overtochten (niet vliegen, vanwege het milieu) via boot of met trein en naar accommodaties. Uiteindelijk vonden we een prachtige stenen cottage boven op een klif met uitzicht op de zee, compleet met idyllische vuurplaats. Voor een weekje prima te betalen. Nathan, die niet direct enthousiast was over het Engeland-idee, liet ik een prachtig Harry Potter-kasteel in de buurt zien (en natuurlijk de alpaca’s). Gelukkig begon hij er nu zin in te krijgen.

Ik heb me de laatste jaren zelden meer verheugd op een vakantie. Maar de autoreis, vanaf Dover en dan kriskras door het Engelse landschap, lijkt me al om te smullen. Het is momenteel zelfs zo erg dat ik mezelf ’s avonds in slaap wieg met een ruig doch glooiend, groen, Engels landschap voor ogen. Ik weet natuurlijk niet precies hoe het eruit zal zien, maar het helpt me om mijn hoofd, dat de laatste tijd vaak oververhit raakt, kalmer te krijgen. Ik lig in een bootje, kijk naar de krijt­rotsen en zie Nathan en Oscar boven aan de klif bij onze cottage een vuurtje stoken. In mijn halfdromen schijnt zelfs de zon en is het helemaal niet koud. Dat wordt nog wat als het straks tien dagen lang regent. Dan is die koorts vast snel over.