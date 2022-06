Femke: “Vriendjes hadden vroeger grote moeite met die houding van mij”

Femke heeft altijd eenzelfde mening gehad over bepaalde sociale aspecten, maar daar komt ze nu langzaam op terug.

Ook toen ik jong was had ik er al een gruwelijke hekel aan. Als een vriendje vroeg: “Heb je zin om mee te gaan naar mijn vrienden?” was mijn antwoord altijd: “Nee. Jouw vrienden zijn jouw vrienden, mijn vrienden zijn mijn vrienden.” Mensen vonden dit vaak rigide van mij. Ze zeiden: “Het is toch leuk om ook zijn vrienden te leren kennen?” maar ik bleef bij mijn standpunt. Prima om die vrienden op zijn verjaardag te zien, zo zou hij die van mij op mijn verjaardag vast ook ontmoeten, maar verder dan dat hoefde het wat mij betreft niet te gaan.

Die vriendjes hadden vaak grote moeite met mijn houding. Het laatste vriendje (inmiddels mijn man) zei dat zijn laatste vriendinnetje echt one of the guys was in zijn vriendengroep. Ik zei dat ze dan waarschijnlijk zelf heel weinig vrienden had.

Oscar en ik hebben dus gescheiden vriendengroepen en -avondjes. Wat sinds we een kind kregen alleen maar handig is, want dan kan de een de hort op met zijn vrienden, terwijl de ander oppast. En andersom. Maar het gekke is dat ik de laatste maanden ineens wél zin had in wederzijdse inmenging. Ik weet niet of het komt doordat we zo weinig hebben gedaan in coronatijd of doordat ik inmiddels genoeg heb meegemaakt met mijn vrienden.

Feit is dat ik niet steigerde bij de uitnodiging om Oscar mee te nemen naar een etentje met vriendinnen en dat ik zelfs op eigen initiatief een vriend van Oscar en zijn nieuwe partner heb uitgenodigd. En weet je hoe het was? PRECIES ZOALS IK AL DIE JAREN DACHT! Tuurlijk, het kan best gezellig zijn met de vrienden van de ander, maar je hebt niet die band die je met je gekozen vrienden wel hebt. Dezelfde interesses, de humor, de roddels waar jij van houdt, de herinneringen… die haal je niet bij die ander. En hoe die ander ook z’n best om zich in jouw wereld te verplaatsen, je voelt toch dat het niet echt is, niet authentiek.

Logisch, het is niet jouw vriend, het is zijn vriend. Hij heeft waarschijnlijk een andere smaak dan jij. Oké, ik zal niet zoals vroeger dramatisch roepen dat het vreselijke avonden waren en dat ik het nooit meer zal doen. Maar ik weet wel dat ik het als puber al goed zag: schoenmaker houd je bij je… eigen vrienden.