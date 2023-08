Hanneke: “Alle was geel. En zuur. Behalve mijn kind, dat zag spierwit”

Hanneke Mijnster heeft blijvende herinneringen gemaakt deze zomer.

Hartstikke leuk zo’n zomervakantie. Geen pubers uit bed sjorren, geen gymspullen zoeken, geen huiswerk helpen onthouden. Zomervakantie betekent ook dat die jongens niet naar school zijn en wél in mijn huis. Niet ideaal als dat ook de plek is waar ik het liefst schrijf.

Daarom heb ik een tropenrooster ingevoerd. Keurig afgekeken van mijn personal trainer, die de hele zomer alleen lesgeeft tussen 6 en 12, omdat hij ’s middags aan het strand wil liggen.

Een stakker qua Nederlandse zomer, maar wel een goed idee. Terwijl mijn pubers nog liggen te ronken tussen hun halflege chipszakken en plakkende blikjes, typ ik voor zeven uur mijn eerste zinnen. Werkt als een tiet, want op dat tijdstip mailt en appt er nog niemand en blijk ik als ochtendmens op m’n fruitigst. En ’s middags heb ik alle tijd om iets met die gasten te doen. Herinneringen te maken. Want natuurlijk snappen zij dat er ook gewerkt moet worden, maar ik wil niet dat ze zich terugkijkend op hun jeugd vooral een beeld van mijn rug buigend naar mijn beeldscherm voor de geest kunnen halen.

Zo ook afgelopen week. We zouden een ‘Barbenheimer’ doen, de ex, de jongens en ik. Hij met de oudste naar de film Oppenheimer, en ik met de jongste naar Barbie. En dat in Rotterdam, want daar komen we alle vier zo graag. Met naderhand ervaringen uitwisselen en bepalen welke film het beste is.

Om 6.15 uur zat ik te schrijven, om elf uur had ik het interview goedgekeurd en wel ingeleverd bij mijn chef. Immens tevreden met mezelf en mijn nieuw verworven work-life-balance stapte ik met mijn korte puber in de Mini. “Eet nog even wat voordat we gaan, anders word je wagenziek”, had ik gezegd. Het werd een Amerikaans ontbijt, honingballetjes met melk.

Diezelfde honingballetjes vlogen even later op de A4, net voorbij wegrestaurant de Ruige Hoek, ineens langs mijn rechterooghoek. Dashbord, portier, mat, stoel: alles was geel. En zuur. Behalve mijn kind, dat zag spierwit. Bij het eerstvolgende tankstation redde ik wat er te redden viel, er hingen gelukkig plastic handschoenen naast de pomp, en besloot mijn jongen na een stevige tosti ham-kaas dat hij toch echt door wilde naar Rotterdam.

We winkelden, kochten spul voor zijn eerste jaar op de middelbare school en daarna had ik zin in friet. We waren in Rotterdam dus ik moest het als patat bestellen bij Bram. Hinderde niet, want hij rook verrukkelijk. Met extra veel mayo en ouderwets in een puntzak.

Kind en ik zochten een bankje in de zon en moe van alle hectiek plofte ik neer. Geen wonder dat ik om half vier al zo’n trek had, mijn dag was immers al om zes uur begonnen. Het eerste frietje gaf me alles waar ik op hoopte. Warmte, zout en smaak. De tweede en de derde ook.

En toen? Weer een gele vlaag in mijn rechterooghoek en weer gilde ik. Dit keer was het de snavel van een meeuw, die van achter mijn schouder een portie wilde meepikken uit mijn zak. Van schrik sprong ik op en wierp in mijn vaart de frieten van me af, die met de mayonaise voorop een nieuw onderkomen vonden op de groene broek van een vrouw met een broodje kroket. Ik riep sorry en gooide het zakje weg. De dame in kwestie zat niet echt te wachten op mijn aangeboden servet en mijn kind lag inmiddels blauw van het lachen. Om half vijf zaten we proestend op het rode pluche, klaar voor Barbie. Qua blijvende herinneringen zit ik voorlopig gebakken.