Hanneke: “Als enigen in onze witte bakfietswijk blijven wij thuis in de meivakantie”

Vakantie hier, vakantie daar. Voor Hanneke en haar zoons zal het allemaal wel, zij blijven gewoon lekker thuis. Die vakantie komt wel weer een keer.

Wij zijn zo’n beetje de enigen in onze witte bakfietswijk die nergens heengaan deze meivakantie. Met de krokus waren we ook al thuis, en in de kerstvakantie ook. Heeft niks met geld te maken en we noemen het ook niet lekker hip een staycation. Of Balconia. Nee, we zijn gewoon hier. We zijn gewoon. Die van twaalf vroeg het wel, want alle juffen hadden ernaar gevist, en bij voetbal wilden ze het ook weten.

In de aanloop naar schoolvakanties toe kan ik er wel een paar keer aan denken. Een stedentrip bijvoorbeeld, een camping misschien? Toen in Netl, dat was toch leuk? In de tijd dat ik dan eigenlijk deadlines moet halen, googel ik treinreizen naar Berlijn en Liverpool, guitige logeerplekken in brugwachtershuisjes en omgebouwde containers en boek ik uiteindelijk niks. Lamgelegd door de keuzestress klik ik alle opties zuchtend weg. Dat we deze zomer naar Barcelona gaan, hebben we alleen maar te danken aan de lange treinreis uit Hamburg afgelopen zomer, die overigens een enorme hit was.

Terwijl ik me liet rijden, pakte ik meteen door en boekte drie vliegtickets voor het volgende jaar. Dat is de beste lifehack voor mezelf, want als ik dat niet doe, dan beland ik samen met alle andere slechte planners in het centenslurpende marketingfuik. Week na week vliegen de de mooiste suites en blauwste zwembaden me op alle mogelijke websites om de oren, terwijl ik eigenlijk gewoon even het nieuws wil lezen. Na twee koppen klik ik dan toch weer op zo’n bad, om te ontdekken dat die aanbieding alleen geldt voor dinsdag tot donderdag in een schoolweek, waarna ik een halfuur zoek naar een aanbod dat wel past, het vervolgens toch niet boek, want vinden die jongens dit wel leuk? En ikzelf? Wat is daar allemaal te doen? Is dit niet leuker met een liefje een keer? Wat willen pubers eigenlijk op vakantie?

Nee stop nu maar, m’n artikel moet echt af. Maar na de deadline kijk ik nooit meer. En waar ik eerdere jaren na drie keer zo’n rondje, waarbij de boekingsbazen handenwrijvend toekijken hoe ik mezelf door mijn gedraaikont in een steeds prijziger pakket laat zuigen, om uiteindelijk voor duizend euro in een vergeeld hotel te eindigen, of een veredelde stacaravan die ze glamping noemen, toch maar twijfelend boekte om er vanaf te zijn, weet ik nu beter. Denk ik, want googelen doe ik op een onbewaakt moment nog steeds. Deze meivakantie boekte ik niks en werd mijn gebrek aan daadkracht en de onnodige stress beloond met hagelbuien in april.

“Ben ik even blij dat wij niet op een camping zitten nu”, zuchtte mijn kleine jongen. We zijn het zelden zo met elkaar eens geweest.