Naar de schoonheidsspecialist of pedicure gaan? Hanneke doet het normaal nooit, maar voor deze keer heeft ze een afspraak geboekt bij de pedicure. En dat is toch eigenlijk best fijn.

Ze ging me voor door de tattooshop. Van haar man, bleek later. Ik probeerde mijn ogen uit te kijken, maar Wilma had nogal de pas erin. Vijf minuten na afspraak kwam ik aanfietsen, ze stond me al op te wachten in de deuropening. Tweede deur linksachter is haar stek. Een paar mooie rozen en een gouden slot prijken op de huid van haar onderarm. Fel van kleur, mooi getekend. Goed onderhouden natuurlijk.

Of ik weleens bij de pedicure was geweest? Voor het laatst toen ik zwanger was, knik ik beschaamd. Dertien jaar geleden dus. “En dit vind jij een goed idee?”, wijst ze naar de nagellak op mijn tenen. Laatst had ik, overvallen door de zomerse temperaturen, gauw wat rood over het donkerpaars van vorige zomer gesmeerd. Ik zag er de humor wel van in. Wilma gelukkig ook.

Tuttebellerij

Ze had een ‘slipperklaar’ uurtje voor me geboekt en dat leek me wel wat. Ik doe namelijk nooit aan dit soort tuttebellerij. Pedicure, schoonheidsspecialiste: ik geef er mijn tijd niet aan. Zelfs de kapper stel ik zo lang mogelijk uit. Niet voor niks kies ik voor highlights en lange krullen. Ik weet niet eens of het nu het geld of de tijd is, die ik er niet aan wil uitgeven. Zo’n onderhoudsrondje voelt voor velen als genieten, maar voor mij enkel als gedoe. Als een hap uit de dag die ik maar moeilijk weg krijg.

Ik heb ook altijd het gevoel dat ik het verkeerde antwoord geef. “Wat is jouw gezichtsroutine?”, vraagt zo’n behandelaar dan. En dan krijg ik het al heet. Routine zeg je? Als in: dat er sprake is van regelmaat? Alles met de Franse slag, mevrouw. Mijn krullen krijgen alleen wat shaper van de Hema, ook al heb ik heus gelezen over de curly girl-methode. Misschien zouden ze ervan opknappen ja, maar zo geen zin. Mijn make-up haal ik er alleen af als ik glitters heb gesmeerd en dagcrème gebruik ik alleen als ik eraan denk. Nachtcrème ongeveer met kerst. De schoonheidsspecialiste heb ik nog niet bezocht in al de jaren dat ik moeder ben en ik denk dat dat nog wel even zo blijft. En mijn voeten? Ja, alleen dus als er iets loos is. Vroeger wel eens met een ingegroeide nagel. Waar sommige vrouwen zich koste wat kost zo’n behandeling gunnen, ervaar ik slechts de druk van de taak. Voel ik me juist heel onvrouwelijk. Met allerlei lachjes en kleinmakerij poog ik te boeten voor alle jaren dat ik niet ben geweest.

Slipperdag

Maar nu zat ik er dus wel, in de stoel van de pedicure. Zonder een probleem, met een vleug schaamte voor de eeltbakken die ik in haar handen leg. En dat allemaal dankzij mijn vriendin E., die laatst op het terras vertelde hoeveel tijd en geld zij in zichzelf stopt. Iedere zes weken naar de schoonheidsspecialiste, de kapper, een wandelcoach en haptonoom en och, hoe heerlijk die pedicure. Nou, toen had ze me. Ik dacht aan hoeveel werk ik zelf zou hebben met ondersteboven lakken en knippen en vijlen, en ineens had ik er zin in. De verwachtingsloosheid van Wilma’s slipperdag gaf de doorslag.

En ik zie nu wel wat E. bedoelt. Heerlijk voelt het. Met die frees over mijn eelt, hagelwitte nagelriemen en eindelijk eens keurig netjes geknipt. Lakje erover en nog een scrubmassage toe. Het raakt me ook, merk ik. Voeten zijn intiem, zelfs in Wilma’s handschoenen. En toegegeven: zo mooi krijg ik ze zelf nooit. In de vijfweekse carrousel zal ik nooit stappen, want ik hou niet van moeten, zelfs niet voor mijn voeten. Maar toch beloof ik Wilma over twee maanden nog een slipperdag te nemen.