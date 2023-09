Hanneke: “De brugklas voelt voor hem niet als de start van een mooie tijd”

De jongste van Hanneke Mijnster gaat voor het eerst naar de middelbare school en dat is spannend voor hen allebei.

Het hol van de leeuw opent morgen om half negen. En ik gooi mijn jongen er zwaaiend in. Hooguit vanaf de stoep, want de rest fietst hij zelf. Twaalf jaar en ga nu maar. Meestal ben ik van het type glas halfvol. Het beste ervan maken, er is altijd wel ergens lichtpuntje te vinden. Nu lukt dat maar niet.

Toen die van 14 (inmiddels met snor) voor het eerst naar de brugklas fietste, was ik degene die brokken maakte. Door mijn tranen heen, piekerend over zijn fietstocht van noord naar zuid dwars door de stad, dacht ik aan alle auto’s waar hij onder kon liggen, en kuste mijn bumper spontaan de trekhaak van mijn voorbuuf. Gelukkig kon ze erom lachen. Om half negen was hij binnen, het kwam goed. Die school zat hem als gegoten, dat wist ik zeker. En nu, vers vertrokken naar de derde, met nieuw T-shirt, een laag deo en uit zichzelf geschoren snor, blijkt dat precies hoe het is.

Bij m’n blonde baby niet. Ik blijf maar beren zien en scherven voelen. Donkere wolken zonder plu. Ik roep zo hard mogelijk dat we gaan dansen in de regen, dat alles goed komt, néé, al goed ís. Hopend dat ik het zelf ga geloven.

De brugklas wil voor hem maar niet als de start van een fantastische tijd gaan voelen. Mijn jongen, die in groep 8 nog zo verdrietig was dat de juf niet zag wie hij was. Hem indeelde naar ‘jij kan niet’ in plaats van ‘jij komt er wel’ en daarmee een grote kras op zijn zelfvertrouwen zette. Met een schooladvies waarmee de school van zijn dromen onbereikbaar werd. Mijn jongen die vervolgens uit zichzelf bijles ging volgen, iedere vrijdagmiddag om half 5, en zijn corona-achterstand inhaalde. Mijn jongen die met zijn eindtoets glansrijk het tegendeel bewees. Het was al te laat. De school was vol en dus fietst hij morgen naar de troostprijs. Een mooi gebouw, met frisse kleuren en dieren en een keuken om restaurantje te leren. Een fijne plek om te zijn, zo leek het bij de open dag. “Kleine klassen, om problemen snel te signaleren”, verzekerde mevrouw Verbeek me. Alsof dat iets goeds was. Ik wil niet horen wat jullie aan geweld en uitvallers doen, ik wil voelen dat het fijn is en dat komt maar niet. Dat ga ik natuurlijk niet uitstralen naar mijn kind, dus ik doe zo enthousiast mogelijk. We kochten samen schoolspullen, een nieuwe outfit voor de eerste dag en een nieuwe tas, maar hij straalt niet en ik snap hem wel.

De eerste kennismaking, vlak voor de vakantie, hielp niet. Integendeel. Mijn zachte jongen, een soort Harry Styles maar dan vóór het opvallen, kwam beteuterd naar buiten. Tien meiden in de klas en zeven jongens, bijna allemaal drillers - rapliefhebbers met een grote bek. Eentje had meteen geroepen dat de mentor z’n k-bek moest houden en dat hij zelf wel bepaalde of hij ging zitten. Mijn jongen is van het overbrave soort (wat nou ook weer niet hoeft, een beetje streetwise mag best) en kwam beteuterd naar buiten. “Ik denk niet dat ik hier vrienden maak. Als ik nou zorg dat ik niet opval in de klas, dan word ik misschien niet gepest.” Hij heeft gelijk, dat voel ik aan alles. Ik kan het alleen niet over mijn hart verkrijgen om hem dat ook te geven. “Jij mag altijd een lichtje zijn”, zeg ik dus maar. Juist in een donker hol.