Op WhatsApp kun je meer dan alleen met elkaar praten en daar weet Hanneke alles van.

Wanneer de ontbijtkruimels nog op tafel liggen, om half vier ’s middags. Wanneer mijn boekhouder appt waar mijn bonnen blijven. Wanneer de natte strings al de hele ochtend in de trommel liggen. Wanneer m’n chef vraagt waar m’n verhaal blijft en ik nog maar twee alinea’s moet. Op dit soort momenten heeft WhatsApp een waanzinnige aantrekkingskracht op me. En niet om dan spontaan een gesprek te beginnen met iedereen en z’n moeder. Hoewel het daar overigens wel druk is, bij de M van moeder. Al sinds de prille peuterjaren sla ik alle speelafspraakjes op als ‘Sandra Moeder van Lisa’ en ik kan je verzekeren dat die lijst aardig uit de kluiten is gewassen na negen levendige basisschooljaren.

Waar ik me dus heel graag in mag verliezen, is in het lezen van statusupdates. Je weet wel, dat regeltje onder iemands naam. Onder ‘Moeder van’ staat soms nog Hallo! Ik gebruik WhatsApp. De fabrieksinstelling. De echte lol zit ’m in het maatwerk. Zo heb je de woordgrappers, die Lekker bAppen, Ach, App toch een end op! en Life is whats Appens to you hebben ingevuld bij hun infovakje. En andere geinponems, die Aan het typen... schrijven, we zijn er allemaal wel eens ingetrapt. Of Piepers aan het jassen of At the gym, terwijl je heus wel beter weet. Zo zegt mijn puber Ik ben 3 onder zijn WhatsApp, dat is kennelijk een inside joke. Grapjes over status doen het ook goed, weet ik inmiddels. Krijg zelf de status, Je bent zelf een status of ***GEEN STATUS*** voelen blijkbaar unieker dan ze zijn. Dan zijn er nog de virtuele visitekaartjes. Die vind ik dus oprecht wel handig, want als kind uit de eighties wemelt het van de Kimmen, Tamara’s, Jeroenen en Martijnen in ieders contactenlijst en dan weet je tenminste bij welke Kim je je nagels en bij welke je je belasting laat doen. Lekker overzichtelijk. Sommigen plaatsen alleen wat emoji’s, met hartjes, ballonnen, bloemetjes en dat soort gezelligheid. En dan zijn er nog de strenge toesprekers. De beller is sneller! of Urgent calls only of Alleen bereikbaar doordeweeks tussen 9 en 5. Oké, oké, oké, respect voor je grenzen. Deze laatste groep is in opmars trouwens, volgens grondig onderzoek in mijn eigen telefoon. Maar dat kan ook komen omdat er nu eenmaal veel collega-freelancers in staan.

De mooiste groep vind ik nog altijd de eenregelige-levenslessen. Mind over body! Judge me when you’re perfect! When nothing goes right, go left! Be the best version of yourself en dan ben ik pas bij de letter P. Deze statussen lees ik het liefst, omdat ze miniverhaaltjes vertellen. Dit zijn ook de zinnetjes die het vaakst veranderen. Had iemand het zwaar en gaat het nu weer? Wat is dit voor dikke vinger naar de wereld of is het juist tijd voor dankbaarheid? Het zijn hele kleine worstjes die mijn nieuwsgierige neus worden voorgehouden. Eén keer had ik zelf, voor een potje tof doen, mijn status veranderd in Ik ben best lief, maar niet zo iemand die een rolstoel gaat duwen. Kreeg ik dus ook een appje over, dat het opmerkelijk, maar in ieder geval duidelijk was. Ik blijk dus niet de enige die statussen loert. Daarna heb ik ’m meteen aangepast. Maar toegegeven, ik reik ook wel eens uit naar iemand met een ingewikkelde status. Toch even vragen of alles oké is. Niet dat ik mezelf dan meteen bekendmaak als statusslaafje, nee, het gaat om het gebaar. Als er na een serie hartjes ineens Unfuckwithable staat, kun je er donder op zeggen dat de lover in kwestie in het verkeerde bed ging liggen. En nee, het gaat ook niet om roddels opdissen, het gaat om even een glimlach weggeven. ‘Goh, hoe is het met je? Fijne dag!’ is vaak al genoeg. Wat ik zelf heb staan? Een plaatje van een rode telefoon, en de ietwat dwingende tekst Vertel! Staat er al jaren, want wekelijks aanpassen, daar heb ik toch helemaal geen tijd voor.