Hanneke: “De politiek en het Songfestival kunnen veel van elkaar leren”

Als iedereen straks in november één stem uitbrengt, is die stem altijd voor zichzelf. Dat kan anders, denkt Hanneke Mijnster. In de vorm van een nieuw puntensysteem à la het Eurovisie Songfestival, bijvoorbeeld.

Wat hebben het Eurovisie Songfestival en Den Haag met elkaar gemeen, behalve Splinter Chabot? Nou, veel. Ze kunnen namelijk enorm opknappen door bij elkaar af te kijken. De politieke exodus vorige week, waarbij na Mark Rutte de ene na de andere partijleider zijn plaats afstaat voor nieuw bloed, is een cadeau. Hoopvol aan de ene kant, want een wit canvas biedt zoveel kansen, maar ook een loeigrote spiegel. Sigrid, Carola, Mona, Wopke en Klaas kiezen allemaal eerlijk voor hun eigen leven. Hun gezin en gezondheid. Genoeg is genoeg. Niet de beste wervingscampagne voor frisse bestuurders, maar wel een eerlijke.

Ondertussen liet de selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival weten dat ze de boel op de schop gooien. Mede door hun toedoen zijn Mia en Dion even hard gevallen als Rutte IV en moeten ook zij de schoonheidsprijs aan zich voorbij laten gaan. Het moet eerlijker, representatiever en succesvoller.

Ze kunnen wel wat van elkaar leren. Leg bijvoorbeeld het stemsysteem van het songfestival eens over de politiek. Geef douze points aan de thema’s die je als kiezer het meest belangrijk vindt, zoals dat ook in de Stemwijzer gaat. 1 op defensie, 2 op zorg, 3 op onderwijs, 4 op woningbouw en 5 op klimaat. Hoeft niet tot twaalf, met vijf komen we al een heel eind. Dat levert een veel breder beeld op dan de stem op één partij, of zelfs één poppetje. Caroline gaat ‘ons’ niet redden, Jesse ook niet. Zelfs niet wanneer hij met Marjolein Moorman een superpartij smeedt.

We kunnen na dertien jaar Mark niet meer alleen voor onze eigen belangen opkomen, we moeten breder kijken. Dat lukt niet iedereen, en dus moeten we slim zijn. Nu zijn er vijf miljoen vijftigplussers in Nederland. Mensen die weten wat ze willen en duidelijk zijn in wat ze vinden. In 2025 zijn dat er zeven miljoen. Vergrijzing betekent ook ver-ikking. Ik heb recht op mijn pensioen. Ik heb recht op tot mijn dood solo in een gezinshuis wonen. Ik heb recht op mijn vrije tijd en ga echt niet op mijn kleinkinderen passen. Ik heb recht op de luxe die ik verworven heb na mijn sobere start. En de producten van die opvoeding navelstaren al net zo hard.

Als we iedereen één stem laten uitbrengen, is die stem altijd voor zichzelf. Worden we nog ik-gerichter met z’n allen. Dus waarom stemmen we in november niet vooral voor een ander? Uitgesmeerd over een thema of vijf en hoe belangrijker, hoe meer punten. De Stemwijzer doet het nu zelfs al een beetje voor, en de Kieswijzer ook. Best een uitdaging dat je daarna tot één rood bolletje moet komen, terwijl de uitslag vaak een top drie om te dimdammen is. Laat ons bij de provinciale verkiezingen juist niét voor onze eigen provincie stemmen, maar voor wat we de buren gunnen, en onszelf. Voor elkaar. Warm en weloverwogen. Het gaat dan niet meer om wie we het meest zien of wie de grootste waffel heeft, maar om wat wijsheid is.

Andersom doet de songfestivalcommissie zichzelf een enorm plezier door het publiek om een top vijf te vragen. Dan sturen we misschien wel de aanstekelijke Claude (Ladadadadadada) of een rijzende technoster. Niet alleen de kenners bepalen, maar ook het landelijk gevoel. Scheelt een rondje afzeiken. Op beide plekken hebben de lang zittende machthebbers hun mooie stek van binnenuit uitgehold, en zien ze in dat het zo niet langer kan. Driewerf hoera voor het inzicht, nu nog een potje uitbundigheid om door te pakken. Komen we toch weer bij Splinter uit.