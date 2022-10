Hanneke: “Die tijd van pillen slikken en vier dagen achter elkaar feesten, heb ik overgeslagen”

Hanneke beschrijft haar ervaring bij het Amsterdam Dance Event en hoe haar relatie met uitgaan is veranderd.

Het was niet eens omdat wij samen met twee andere homo’s in een hoekje stonden. Of nou ja, in de periferie. Wij allebei met blonde krullen, zij allebei een muts en een beste baard. Kroelend lieten zij hun behaarde kinnen woelen, en wij dansten al taillewrijvend ernaast. Niet dat we elkaar aanspraken, zoals hondeneigenaren onderling dat wel kunnen doen of Harley Davidson-rijders. Nee, wij waren gewoon een paar gays bij elkaar.

Het kwam ook niet omdat het feest van ADE, want daar waren we, pas om middernacht begon. De laatste act begon om 06.00 uur en we lachten erom. Het was al een wonder dat wij om 22.00 uur de voordeur nog openden om uit te gaan. Dat vond ik als puber al onlogisch, en als student nog steeds. Want waarom zou het pas leuk zijn als het donker is? Het gaat toch om de sfeer, de mensen en de muziek? Zo’n club heeft toch geen ramen? Pas gaan wanneer de leuke mensen er zijn, dat is het idee, maar wat doen al die leuke mensen dan tot die tijd?

Gelukkig wisten wij de tijd verrukkelijk te doden en reden we tegen middernacht de parkeergarage in. Met de trein en de bus voor een stukkie van een kwartier? Nee, dank u. Wachten en gedoe zijn me die paar procenten in een pils echt niet waard. Ik bob wel. Met grote ogen zagen we dat een bier en een sinas dik vier euro per glas kostten, nulprocentjes ook. Whuuuttt? Maar zelfs dat wakkerde geen ongemak aan. We zijn uit, we laten de boel rollen. En ach, wat geef je nu eigenlijk uit als je geen alcohol drinkt? Niemand slaat zes sinas achterover op een avond. Zelfs niet als je danst en zweet.

Waarom droeg iedereen een zonnebril? We zijn toch binnen? Nou, dat had een hint kunnen zijn, maar nee. “Dat is voor de pillen”, wist mijn vriendin. Ach ja, zo is het ook. Beetje spacen in je eigen wereld terwijl je ogen al schoteltjes zijn. Die tijd van uitgebreid pillen proberen, wiet op woensdag en vier dagen achter elkaar feesten, heb ik overgeslagen, carnaval niet meegerekend. Ik zat op mijn negentiende gebakken, met serieuze verkering en een koophuis als studenten. Woontechnisch blijkt dat achteraf een goede zet, maar een beetje meer speelruimte had ik mezelf wel gegund.

Sinds mijn alleenstaande leven haal ik dat wel in, zij het gematigd. Ik heb echt geen zin meer in drie dagen brak. Ik heb gedate en gefeest, tot laat en te vaak achter elkaar. Nu is er weer rust en regelmaat, met een dansfeestje dat me opvallend goed afging. Onzekerheid voel ik niet meer, rondjes lopen om te kijken wie er naar je kijkt, ook niet. Er hoeft niet te worden gescoord, alleen geschaterd. Nou, dat lukt wel. Maar ook deze vlaag van volwassenheid was niet doorslaggevend.

Nee, pas toen ik zag dat wij als enigen voor de muziek kwamen, sloeg het in. Waar de hele zaal vooral met zichzelf bezig was, filmend, selfies schietend in vreemde poses en bij de aankondiging van de nieuwe dj massaal hun telefoons in de lucht hield om dat moment even mee te pakken, waren wij de enigen die trouw hoofdschuddend naar het podium keken. In het bezoeken van een optreden voor de artiest, kijkend naar de line-up, bleken wij de uitzondering. Pas toen voelde ik me écht oud.