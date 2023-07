Hanneke: “Dit eigenwijze tandje hoort gewoon bij mij”

Hanneke Mijnster heeft een eigenwijze voortand, net als haar vader. Natuurlijk overwoog ze wel eens er iets aan te doen, maar hij zit er nog steeds.

Ik lijk in veel op mijn vader. En in veel ook niet. Muziek is onze taal, we praten pas als onze zinnen weloverwogen en genuanceerd zijn en we gruwelen van eieren. Qua uiterlijk erfde ik gelukkig het haarvolume van zijn moeder, maar delen we wel de blauwe ogen, een plekje zonder pigment op ons been en een eigenwijze voortand. Onze beider rechter snijtand, voor de kijkers links, zet al jaren een stap naar voren.

Hoe het bij hem zit weet ik eigenlijk niet, maar bij mij is dat zo gegroeid. Als tienjarige hadden mijn voortanden nog het model van een wijdbeense dansmarieke, waar met gemak een potlood tussen paste. “Komt wel goed”, verzekerde tandarts Wortelboer. Mooi hè, hoe sommige namen gemaakt lijken voor een beroep. Zo las ik dit weekend ook over een journalist met de achternaam Pen. Ik kan daar heel gelukkig van worden. Dit denken in zijweggetjes heb ik trouwens weer van mijn moeder. Net als m’n aanstekelijke enthousiasme en mijn neus die eigenzinnig naar het noorden wijst.

Hij kreeg gelijk, die Wortelboer. Tot hij het niet meer had. Een paar jaar lang bewogen mijn voortanden voorzichtig naar elkaar toe, stonden een jaartje keurig naast elkaar, totdat die op rechts besloot de chachacha in te zetten. Subtiel pasje naar voren, ieder jaar een beetje meer. Inmiddels ben ik in het stadium dat mijn lip op droge momenten op mijn slagtand blijft hangen zoals een rokje op een te dikke bil.

Toch doe ik er niks aan. Met mijn grote puber zit ik geregeld bij de orthodontist en dan zie ik haar kijken. “Je moet goed je elastiekjes in je beugel dragen Guus, anders kom je nooit van die overbeet af.” Hij zegt altijd ja, natuurlijk, en vergeet het na een dag weer. Tijdens haar preek gaan haar ogen naar de overbeet van zijn moeder, inclusief tand-met-eigen-wil, en leg ik mijn verweer alvast voor in de mond. Want ik overwoog het heus eens, een midlifebeugel. In de hele rits nu-kan-het’s na mijn scheiding kwam-ie absoluut voorbij. Er zou een kies getrokken moeten, een stuk afgevijld, minstens twee jaar met blokjes en zo’n drieduizend euro opgehoest. Verzekerd bleek ik namelijk maar tot 21 jaar. Een cocktail van angst en gierigheid maakte dat ik nooit meer zelf in die stoel ging liggen.

En ijdelheid. Ik ben te ijdel voor een beugel. Ik moet er toch niet aan denken dat ik bij mijn date voor de deur sta met een zilvergeblokte grill in mijn mond. Zoenen met een beugel, beffen met die blokjes, nee dank je. Ik heb al genoeg om onzeker over te zijn. Nee hoor, dit eigenwijze tandje hoort gewoon bij mij. Kinderen en lovers mogen er nog weleens liefkozend tegenaan tikken, of ’m uitbeelden, en ik kan er inmiddels wel om lachen. En daarbij: ik heb ’m van mijn vader gekregen, dus ik hou ’m.