Hanneke: “Dit zou de ‘slutty summer’ worden. Zonder corona of een verkering”

Hanneke heeft een date, maar heeft niet echt haar best gedaan. Het zou een slutty summer worden. Dat liep nét even anders.

Ze kwam aanlopen en ik dacht: kak. We hadden nog nauwelijks geappt, slechts hier en daar een liedje gestuurd en met vooruitziende blik op een lege zondag, alvast een borrel op het terras gepland. Dat was een beetje grootspraak van mij, de notoire afzegger. Op dinsdag voelt de zondag veilig ver weg en kan er nog van alles gebeuren. Maar ik zegde niet af. Uitkaterend had ik nog wat gewerkt en rond een uur of vier kreeg ik oprecht zin in een biertje aan het stadsstrand. Dat het met een onbekende was, maakte me niet uit. Op de datingapp had ik al een bijzonder gevoel bij haar, we moesten wel matchen dacht ik, en dat deden we dus ook. Gelukkig!

Dat bijzondere gevoel was er nog wel, maar bedekt onder een laag nieuwe herinneringen, een kater en een vleug stoere onverschilligheid. Vandaar ‘kak’. In drievoud. Want jéétje, deze vrouw was helemaal m’n type. Honderd procent. Dat zag ik meteen toen ze aan kwam lopen. Haar stijl, haar looks, tikkeltje tof doen: dit was het potje onder mijn dekseltje (te flauw? Ja? Sorry not sorry). Maar ja, ik zat er in m’n vale jeans en t-shirtje. Met mijn haar opgestoken en met de sporen van de avond ervoor nog in mijn systeem. Ik had alles behalve mijn best gedaan, terwijl ik voorheen voor dates al dagen kon nadenken over welke jurk, welk blouse, welke oorbellen en hoe mijn nagellak bij het geheel zou passen. Nu voelde ik me underdressed. Tel daarbij op dat tot aan de date zelf al het appcontact van haar kwam, aangezien ik mezelf de achteroverhangmodus had gegund, en daar heb je weer een kak te pakken. Ik stond 1-0 achter. Minstens. Dit zou de slutty summer worden. Zonder beperkende maatregelen van corona of een verkering, vrij voor avontuur in welke vorm dan ook. Maar nee, dit was de jackpot die voor mijn ogen bijgevuld werd. Terwijl ik zelf te lui was geweest om muntjes te halen. Die laksheid sloeg me nu met windkracht 10 om de oren. Want hoewel ik alleen maar meer overtuigd leek naarmate de date vorderde, liet ze zich niet zo makkelijk vangen. Zes bier en twee pizza’s later, parkeerde ik bij het afscheid mijn fiets opzettelijk tussen ons in. Zolang er technisch niet gekust kan worden, is er ook geen afwijzing, vond ik.

Eenmaal thuis wist ik één ding zeker: deze vrouw hoort in mijn leven. Desnoods alleen als goede vriendin. We matchen in humor, in levensloop, in persoonlijke groei en in energie. Alles was goed, hield ik mezelf voor. Dit zou immers de summer of love worden, en liefde kan in allerlei vormen fijn zijn.

Na die date appten we ineens de hele dag door. Niemand durfde ook maar een evaluatie van date één in de mond te nemen, en dankzij een mooi een-tweetje zaten we anderhalve week later toch weer samen in een wijnbar. Het werd alles wat ik van die hele zomer had verwacht, aan elkaar geregen in één nacht. Vijf dates later vroeg ze verkering en sindsdien glunder ik iedere keer als haar gezicht in het scherm van mijn telefoon verschijnt. Rijd ik op en neer voor kopjes koffie, breng ik haar cadeautjes en kijken we voorzichtig vooruit. Weg vrije zomer, het is weer volle bak vooruit. En gelukkig maar. Ik zag mezelf nooit als het type om te trouwen, maar met haar voelt het zowaar alsof ik het zou kunnen. Dat zijn misschien de wittebroodsweken en de roze bril. Vast wel. Maar wat geeft het? Over een paar weken zitten we vier dagen samen in een camper. Als we dat kunnen, dan kunnen we alles.