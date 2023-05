Hanneke: “Er is zoveel boeiends, grappigs en verrijkends dat ik niet wil missen”

Hanneke Mijnster wil alles luisteren op de streamingplatformen, maar ja: hoe komt ze aan zoveel tijd?

Vriendin N. heeft regelmatig last van FOMO, fear of missing out, ofwel de angst om iets leuks te missen. Op wonderlijke wijze heeft ze genoeg energie om op zaterdag spontaan drie afspraken aan elkaar te rijgen. Ik schaar mezelf meestal onder de JOMO’s (joy of missing out). Naast homo ben ik een jomo en kan ik enorm genieten van alles wat ik mis. Dat ik lekker niet de Formule 1 hoef te volgen, dat ik, hoezeer ik ook van muziek houd, de afgelopen dagen niet uren voor de Arena hoefde te wachten op Bruce Springsteen en dat ik niet per se met een pilletje in mijn mik op een festival hoef te staan. Afspraken die niet doorgaan? Héérlijk. Niets zo genoeglijk als gratis tijd.

Er is echter een nieuwe vrijheidsberover in opmars. Want die spontane vrijheid vult zich verrassend snel met moetjes. Werk dat nog af moet, boeken die ik nog wil lezen en podcasts die ik nog wil luisteren. Vooral die laatste zijn erg. Er is zoveel boeiends, grappigs, verrijkends. Dit weekend ontdekte ik dat Splinter Chabot en Joshua Nolet (die van Chef’Special) een podcast hebben over psyche en zag ik mezelf weer screenshotten. Alles wat ik nog wil zien/lezen/luisteren leg ik vast in mijn filmrol. Misschien is lijstjes maken in de app Notities makkelijker, daar zal ik eens, eh, een notitie van maken. Ondertussen telt mijn filmrol 13803 afbeeldingen (de helft met kind) en stapelt de lijst van leuks zich op. Zo ben ik dol op de Schrijfcast van Miloe van Beek, op Over de liefde (waar ik zelf ook te gast mocht zijn) en gierde ik om Marc-Marie & Aaf vinden iets. En zo is er steeds meer dat ik kan missen. Bij dezen introduceer ik daarom graag een nieuw begrip: SOLO - stress of listening out. Streamingstress. Voor mijn part kan-ie meteen door naar de Dikke Van Dale. Want heerlijk hoor, al die boeiende gesprekken, zelfs de Zelfspodcast wil ik luisteren, terwijl dat gewoon vrienden zijn die lullen over het leven.

Of je dan wel even meeverhuist naar Podimo, want steeds meer podcasts pakken een eigen plek. Net zoals het aantal zenders op tv, stapelen nu ook de streamingsdiensten zich op. Mijn ex en ik delen Netflix en Videoland, vonden we wel slim, al gaat dat sinds dit weekend ook niet meer. Blijkbaar trekt Netflix zich niks aan van kinderen die opgroeien in twee huishoudens en moeten ze zelf maar bijhouden hoeveel afleveringen ze bij papa kijken, om bij mama hun serie verder te kunnen volgen. Zakelijk gezien snap ik dat best, maar kijkvriendelijk is het allerminst. Ondertussen stapelen de kijktips zich op (Succession! Somewhere somehow!) en moet ik ook daar het juiste platform weer bij zoeken, want de twee die ik heb, zijn het niet. Voilà: streamingstress.

Het blijkt ook een dankbaar onderwerp onder vriendinnen: luistertips. Als podcastkenner zet je jezelf toch mooi even intelligent in de etalage. Maar hóé dan? Wanneer luister ik in hemelsnaam al die tips weg? Ja, een ommetje door de polder met oortjes in. Wat lekker is, want ik merk dat ik met mijn hoofd in een gesprek veel langer wandel dan wanneer ik muziek in mijn oren heb of, hoe ouderwets, helemaal niks. Libelle’s luisterloopje staat ook nog op mijn lijst, want het beste van twee werelden. Wéér een. Hoe doen al die tipgevers dat? Wandelen zij wel drie uur elke dag? Streamen zij dat geklets gewoon door de woonkamer? Nee, zegt vriendin E., zij forenst en luistert in de trein. Een ander in de auto. Tuurlijk! Nooit gedacht dat ik het werken buitenshuis nog eens zou missen. Als ik zou strijken, zou dat misschien een mooi moment zijn. Maar ja, dat doe ik niet. Lang leve JOMO, maar blijkbaar moet ik voor genieten - en tegen SOLO - júist de deur uit.