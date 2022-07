Iedereen wil graag worden gerespecteerd, maar zo eenvoudig is dat nog niet, mijmert Hanneke.

Eindelijk was Frans Duijts weer in het nieuws. Deze keer niet omdat de sympathieke sloper uit Tiel de helft van zijn gewicht was verloren of omdat hij samen met rapper Donnie grapjes maakte om zijn eigen naam, maar vanwege zijn dochter. Jolanda Duijts zegt namelijk ‘U’ tegen vader Frans, zo bleek uit een screenshot op zijn Instagram. Het meisje heeft haar rijbewijs gehaald en vroeg ‘Mag ik morgen uw chauffeur zijn?’ En daar vonden mensen wat van, op de socials. Ouderwets bijvoorbeeld, afstandelijk, zielig. Waar Frans dan weer met de nodige uitroeptekens op reageerde: ‘Nou vind ik dat een kind ouders met respect moet behandelen! En jij mag daar zeker anders over denken! Dat is zo mooi van mens zijn.’

Met respect behandelen. Moet. Daar wordt het spannend. Niets ten nadele van Frans, overigens. Het zit ’m in het woord respect.

Met respect is iets bijzonders aan de hand. Mensen willen het krijgen en toch denken sommigen dat het afgedwongen kan worden. Of opgeëist. Omdat je ouder bent, of bejaard, of een bepaalde positie bekleedt. Aanzien en waardering kun je niet opvoeden, of vastleggen in landelijke protocollen. Dat verdien je en geniet je. En of het er echt is, is nog altijd aan de ander. Net als met schoonheid. Als je niet van streepjes houdt of van geel en blauw, kun je de zonnebloemen van Van Gogh nog steeds niet mooi vinden. Ook al denkt de wereld daar anders over.

Respect draait om gezien worden, en in sommige gevallen om glanzen in je rol. De gisteren overleden dichter en schrijver Remco Campert genoot respect van nature. Geliefd om wat hij kon en hoe hij deed. En sinds zijn dood een beetje extra, zoals dat gaat.

Om respect wordt vaak geroepen en gevraagd, het wordt neergezet als iets groots, maar net zo makkelijk te grabbel gegooid. Wanneer iemand zegt: ‘met alle respect’, volgt daarna vrijwel altijd een ‘maar’ en dan iets lelijks. ‘Met alle respect, maar mijn moeder kan echt niet koken.’ Of, iets zachter geformuleerd, maar nog steeds een sneer: ‘Met alle respect hoor, maar Hugo de Jonge kan beter piano gaan spelen dan regeren.’ En laat een sneer nou net het tegenovergestelde zijn van respect. Je duwt de ander er even kopje onder mee.

Geen enkel woord wordt zo makkelijk misbruikt als het woordje respect. Terwijl de hardste roepers het juist zo belangrijk vinden. Naar mijn idee is respect een gevoel dat voortkomt uit een warme band en wederzijds vertrouwen. Het is er van nature en kan sterker worden, of juist afbrokkelen, naar gelang je woorden en je daden matchen. Net als met liefde. Dus geef daar nou maar genoeg van, dan volgt dat respect vanzelf.