Hanneke: “Geen enkele cocktail kan op tegen mijn eigen bed”

Nu het festivalseizoen weer begonnen is, heeft Hanneke de tips voor het overleven van logeervrees.

Wat doorgaans leuk is, vind ik verrassend vaak ‘meh’. Euro Disney. Formule 1. Barbecueën. Marco Borsato. Meestal is zo’n anti-liefde makkelijk te omzeilen, behalve als het gaat om logeren. Dat is ook nooit mijn hobby geweest. Als kind al niet. Dan lag ik de hele nacht wakker naast mijn beste vriendin, ongemakkelijk op zo’n matje of luchtbed. Begin jaren negentig waren die stretchers een hit, waarbij je met een paar stalen pinnen onder een stuk canvas een soort veldbed bouwde. Je lag dan niet direct op de grond, maar daar was dan ook alles mee gezegd. Sommige vriendinnetjes hadden standaard een extra matras onder hun bed liggen voor een spontane sleepover, maar dat verlangen deelde ik nooit.

En nog niet. Niets is zo lekker als mijn eigen bed en mijn eigen aura. Logeren is hard werken. Je draai vinden op een vreemd matras. Het ongemak van letterlijk iemands ruimte innemen.

Meteen gezellig zijn bij het ontbijt en chitchatten met de huisgenoten, terwijl de slaapkorrels nog aan je wimpers plakken. En dan ben ik nog wel een ochtendmens. Nee hoor, als het even kan, rijd ik gewoon naar huis. Geen enkele cocktail kan op tegen mijn eigen bed.

Vorig weekend was ik met vriendin E. naar een toneelvoorstelling in Tilburg, mijn oude studentenstad en dicht bij haar huis, en nog koos ik voor een hotel in plaats van een logeerpartji bij haar. Gelukkig kent ze me goed genoeg om niet beledigd te zijn.

En toch, tóch, slaap ik over een paar dagen vier nachten in een tent met drie man en twee vrouw. De veertigplusvariant, dat wel. Glamping noemen ze het, want in de tent staan al opgedekte bedden en na het wakker worden kunnen we zo aanschuiven bij een yogalesje. Er zijn restaurants en douches op de camping, dus de belofte van vierdaagsbeenhaar tijdens Rock Werchter blijkt helemaal niet waar.

Vooruit, op een festival heeft niemand thuisvoordeel, en afgaand op de gesprekken in onze groepsapp heeft iedereen in meer of mindere mate last van logeervrees.

Want wie maakt de snurkgeluiden? Of erger? Ik werd eens wakker van mijn eigen scheet. Dikke schrik van de galm door de kamer, terwijl ik een uur daarvoor nog met samengeknepen billen zo meisjesachtig mogelijk indommelde. Gelukkig deed de vrouw naast me alsof ze niks gehoord had. Dat is pas liefde, hé? Maar nu moet ik dus vier nachten lang alle mogelijke bijgeluiden inhouden. En incasseren, want wie weet wat we na hele dagen bier uit plastic en festivalvoedsel aan sound effects produceren. Ter voorkoming van gezichts- en slaapverlies heb ik daarom wat spelregels opgesteld:

1: Kakken voor je komt. Lijf en leden zijn zo leeg mogelijk op het moment van tent dichtritsen.

2: Zondag = Shoarmadag, hoe lekker die broodjes van een euro of acht er ook uitzien.

3: Uiltjes mogen altijd geknapt worden.

4: Niemand werkt tijdens onze vierdaagse z’n pandapunten weg in onze tipi. Ieder punt staat voor één maand geen seks en nee, ik vertel niemand hoeveel ik er heb.

En verder? Bier, borrelnoten én oordoppen voor de hele tent.