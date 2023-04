Hanneke: “Gefeliciteerd met je relatie, maar dat hoef je niet zo in mijn gezicht te smeren”

Het valt niet mee om uit een zee van vissen een partner te vinden, weet Hanneke Mijnster. En ja, een beetje kieskeurig is ze natuurlijk ook.

Je moet niet zoeken naar de liefde, zegt mijn moeder altijd. Je moet de liefde jou laten vinden. Lekker comfortabel gezegd natuurlijk, vanuit haar bijna vijftigjarige huwelijk met mijn vader, maar niet onwaar. Maar: het is een kleine vijver, die van de vrouwen. Een op de twintig mensen begeeft zich in de LHBTI+-club en slechts twee procent is lesbisch. Daarvan is een groot deel ook nog eens dolgelukkig met haar gevonden vrouw en dus zwemmen de overgebleven visjes druk om elkaar heen in die anderhalve vrouwenbar die ons land telt. En nog meer in de datingapps. Zo kan het dus gebeuren dat ik nu gesandwicht tussen mijn twee verloren vriendinnen op de vrouwenvariant van Tinder sta, alle drie zoekend naar de volgende verliefdheid die hopelijk langer duurt.

Die vijver brengt zo haar eigen mores mee. Zo gniffelden mijn laatste vriendin en ik uitbundig toen bleek dat míjn ex matchte en kletste met háár ex. Volgen jullie het nog? Daarnaast zijn er regels die je moet snappen. Want in die vijver kent iedereen wel iemand die jij weer kent. Wanneer een vriendin van mij het zou aanleggen met mijn ex, dan is het toch een pijnlijk verhaal, en tegelijkertijd moet je je er ook overheen zetten, want: zoveel vissen zijn er nou ook weer niet in die vijver.

Ik kom vooral om in de afknappers. Je eigen naam afgekort. Of vergekt. Pienie, Margotjuhhh. Brrr. Vrouwen met kusmondjes of die hun hond tongzoenen. Motormuizen en make-upmonsters. Op iedere foto een glas wijn. Of een vriendin, en dat je die dan leuker vindt. Ook zo erg: trio-wensers die zichzelf ‘leuk stel’ noemen. Die staan er minstens dertig keer op. Alsof je als single vrouw bewust het derde wiel aan de wagen wil zijn op je vrije zondag. Allemaal regeltjes zetten ze erbij, zoals ‘hij is alleen met eigen partner bezig’ of ‘we doen niet aan drugs.’ Soms word je gelokt. Zie je een knappe vrouw en krijg je drie foto’s later ineens haar vent erbij. Die leuke stellen snap ik echt niet. In een hele serie vakantiekiekjes laten ze zien hoe gek ze op elkaar zijn, dat zij mooie benen heeft en hij een sixpack. Gefeliciteerd met je succes, maar dat hoef je niet zo in mijn gezicht te smeren. Dank je.

Het is ook een spiegel, zo’n zoektocht. Want wat vind ik toch veel en wat wil ik toch weinig. Sowieso geen vrouw met een hond, liefst ook niet met een kat. En al helemaal niet met een leguaan of zo. Liefst ook geen vrouw met een motor (Waarom eigenlijk niet? Wat is daar mis mee? Precies niks. Maar toch). Als ik dan toch bezig ben, heb ik m’n vrouw ook graag langer dan 1,68m en fijn in ’t vel. Ik begeer wat ik ontbeer. Al zit daar wel wat concessieruimte in hoor, net als in de afstand. Want het lijkt me heerlijk als ik een verkering zou kunnen vinden die hier in de stad woont, bij wie ik op de fiets een bloemetjes kan komen brengen. Maar ja, voor een knapperd met een goede muzieksmaak en dito grappen is de snelweg zo gek nog niet.

Het is niet het vissen, of het zoeken dat mijn lot bezegeld. Want als ik echt eerlijk ben, geloof ik dat ik het moet zoeken in het vinden.