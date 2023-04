Hanneke: “Haat in woorden leidt tot haat in daden”

Hanneke is verdrietig over de schending van LHBTQIA+ rechten in ons niet meer zo tolerante Nederland.

“Dat letterbakgedram is een psychiatrische afwijking”, typte ene Lucia onder een artikel dat ik schreef dit weekend. Het deed pijn. Het verhaal ging over een vrouw die sinds een jaar een man én een vrouw heeft. De liefde vloeit, iedereen is er content mee, behalve Lucia. Wie Lucia precies is weet niemand, want op Facebook gebruikt ze een wazige foto van tien jaar geleden. Dat ze boos is, weten we wel, want ze roept ook op om een petitie te tekenen tegen drag queens die zondag willen voorlezen aan kinderen en hun ouders in Rotterdam.

Lucia vindt van alles en ze is niet de enige. Dit weekend werden in Groningen vijf medewerkers van een dragbar mishandeld na sluitingstijd en in Eindhoven werd een COC-kantoor belaagd. Haat in woorden leidt tot haat in daden. Afgelopen jaar bleek al dat Nederland, ooit het lhbti-paradijs en de eerste die het homohuwelijk mogelijk maakte, gezakt is naar de dertiende plaats als het gaat om lhbti-rechten in Europa. Malta, Spanje en België zijn allemaal toleranter en beter georganiseerd dan wij.

Ik heb me nog nooit onveilig gevoeld als ik hand in hand liep op straat, of zoende met mijn meisje op het terras. Maar door de daden van dit weekend, en de woorden van Lucia, wordt het me nu warm onder de voeten. Ben ik net zo lekker de gaybars en vrouwenfeesten aan het ontdekken, moet ik ineens over mijn schouder gaan kijken.

De haat zaaien we met z’n allen in de kleinste kiemen. In het verhaspelen van de L, de H, de B, de T, de I en de Q. In het belachelijk maken van genderneutrale toiletten, terwijl die scheiding ooit ook maar gewoon door iemand bedacht is. In het roepen van “homo!” en “mietje” tegen iedereen die niet doet wat jij wil. Het lijkt onschuldig om erover te zuchten, maar het draagt bij aan verwijdering. Laatst moest mijn zoon nablijven op school omdat hij schold met “homo”. Dat z’n moeder ook homo is, kwam niet eens in hem op. Pas toen ik het zei. Haat in woorden, overtoepend in grappen en verbasteringen zoals Lucia’s letterbakgedram zet jou en je gevatheid hooguit een paar minuten in de spotlight, maar zet een hele groep mensen met een groot hart en een leven dat niet vanzelfsprekend loopt in de schaduw. En waarom zou je eigenlijk? Is het nou echt nodig voor jezelf? Houd die haat toch lekker in je huig.