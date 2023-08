Hanneke: “Het was leuk in Barcelona. Maar ik ben kapót”

Hanneke Mijnster gaat op advies van anderen eindelijk op vakantie. Even ontspannen en opladen. Maar kun je wel ontspannen als je kinderen meegaan?

Ga op vakantie, zeiden ze. Lekker even eruit. Ontspannen en opladen. Dus dat deed ik. Ik had zelfs, geheel tegen mijn eigen gewoonte in, ruim een half jaar van tevoren geboekt. En nog harder tegen mijn ware aard in reserveringen voor dagtrips gemaakt. Zo’n hop-on hop-off bus, de Sagrada Familia, een museum met pop art, zoals Banksy en Keith Haring. Hapklare kinderkunst die ook voor mij prima te pruimen is. Lekker naar de zon, die pubers een nieuwe wereld laten zien. Tapas eten, paella, samen onthaasten en herinneringen maken. Dat ging zo:

“Ik zet de bustour op Japans. Die van jou ja.”

“Haha, Chinees nu. Een dag niet ge-etterd is een dag niet geleefd.”

“Die buschauffeur is wel een NPC.”

“Weet je niet wat een NPC is mammel? Nee natuurlijk. Dat is een non-playable character. Oftewel iemand met een heel saai leven. Oftewel die dude die deze bus bestuurt.”

“Oké. De dresscode is hier blijkbaar nudisme.”

“Waarom moet ik schone sokken aan? Deze zijn van gisteren.”

“Kammen? Nee joh. Dit is gewoon mijn haar.”

“Wat is hier de wifi?”

“Deze wifi is echt tantoe slecht.”

“Ik ben op 80 procent van mijn bundel.”

“Mammelientje, mag ik op jouw persoonlijke hotspot? Mijn data is op.”

“Jouw bikini is wel heel erg rood. Je valt nogal op.”

“Natuurlijk moet ik een boxershort onder mijn zwembroek. Gewoon. Omdat kaas.”

“Noemen ze dít hier een omelet? Ik vind het eerder een frisbee met obesitas.”

“Nee, mama, we gaan. Je hebt al genoeg schoenen.”

“Kom, mama, kom, je hebt al een tas.”

“Serieus? Deze winkel? Jij hoeft hier echt niet te kijken. Dit is voor meiden. Jij bent 42. Heel bejaard.”

“Hoezo ontbijten we niet bij KFC?”

“Die Gaudi was wel een creatieve chappi.”

“Wie heeft mijn oplader genakt?”

“Weet je dat tijd eigenlijk helemaal niet bestaat?”

“Jezus, zij had ook al geen beha aan. Je ziet echt alles.”

“Ik heb honger.”

“Ik wil deze.” (komt met een hyperchemisch energiedrankje aan). “Hoezo niet?”

“Nee. Ik ga echt niet naar een speelgoedwinkel, kleuter.”

“Hee! Een LEGO-winkel. Zullen we ons portret van LEGO laten maken? Is maar € 100. Als we nu met papa waren geweest, had-ie het wel gedaan.”

“Waarom liggen hier overal zwervers?”

“Weet je wat ik thuis in Minecraft ga maken? Een nieuwe wereld, met een nieuwe discourt. Maar dan moet ik eerst minen, wel zestig ofzo, dus dat is heel veel werk. En dan maak ik bruggen en kerkers, allemaal ondergrondse shizzle. En dan – nee, ik hoef geen ijsje. IJsjes zijn noob.”

“Mama.”

“Mamaaatje.”

“Mammel.”

“Mammert.”

“Oude vrouw.”

“Wat gaan we nu doen?”

“Moeten we nu alweer ergens eten? Kunnen we niet gewoon chips chappen en chillen?”

“Weet jij hoe zwaartekracht werkt mama? Ja? Hoe dan?”

“Hoe zijn talen eigenlijk ontstaan?”

“Waarom praten we niet overal Engels?”

“Waarom gebruiken Spanjaarden zoveel woorden voor alles?”

“Het was echt héél leuk in Barcelona.”

En dat was het, maar ik? Ik ben kapót.