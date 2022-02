Columnist Hanneke vertelt over de eerste ruzie met haar vriendin. En de spiegel die haar bijna dertienjarige zoon haar voorhoudt.

Nou, hij was er hoor. Zeventien maanden na onze eerste date, onze eerste kus en onze eerste sex was hier eindelijk onze eerste ruzie. De dag die je wist dat zou komen. Hij hing al een tijdje in de lucht ook, een week of wat. Op zich wel fijn, want nu had ik al kunnen oefenen in mijn hoofd wat ik zou zeggen. En vooral kunnen onderzoeken wat ik zelf vind en voel, voorbij de eerste emoties die mijn tranen eruit duwen en mijn strot lamleggen. De afgelopen veertig jaar was ik namelijk de koningin van het conflict vermijden. We’re talking maximale proporties hier. De term deurmat wil ik mezelf niet toedichten, maar ik greep elke verzachtende omstandigheid en glitterwikkel aan om te verpakken wat ik eigenlijk wilde zeggen. Het is namelijk zoveel makkelijker om de gevreesde boosheid, teleurstelling en afkeuring van de ander te vermijden, dan te voelen dat je zelf een tekort hebt opgelopen. Zelfs scheiden deed ik smeulend. Misschien dat ik een keer gestampvoet heb, maar de sterke, boze uithalen moesten toch echt van de ander komen. Ik zou wel eens goed met een deur willen slaan, een keel opzetten van heb ik jou daar of met gebalde vuist in de lucht willen strijden voor mijn gelijk. Of nee, voor mijn gehoor. Want daar gaat het natuurlijk om. Boos worden is een lelijke manier om te vragen: kijk ook eens in mijn tuintje? Maar nu was ik echt boos en ik zou het haar zeggen ook. Echt.

Het kostte me vier nachten en mijn eetlust. Na jaren singleschap wist ik de ongemakken van ruzie namelijk prima te vermijden, maar sinds de eerste kus wist ik dat het er een keer van zou komen. Met deze wil ik namelijk door. Niet weglopen, niet kapot redeneren, niet passief-agressief in een hoekje zitten en mijn bek houden en vooral niet mezelf tot een klein propje frommelen en pas weer uitvouwen als de storm is overgewaaid.

M’n jongste telg is net zo. Wil altijd dat iedereen blij en gelukkig is en bestelt nog liever een tosti zonder ham, dan dat-ie het gevoel heeft dat hij zijn ouders op kosten jaagt. Zo niet zijn oudere broer, die zonder problemen alle ruimte inneemt die hij nodig heeft - en dan nóg een beetje. Ik kijk ernaar en denk: hij heeft gelijk. De spiegel die ik nodig heb blijkt bijna dertien en draagt een beugel.

Dus ik tijdens die ruzie - en wat is ruzie hè, is dat gillen en tieren, of een stevig meningsverschil waarbij je voor het eerst tegenover elkaar staat in plaats van naast elkaar? Voor ervaren bekvechters is het vast het laatste, voor mijn peperkoeken hartje absoluut het tweede, maar dan met de gevoelstemperatuur van het eerste - maar goed, ik sloeg niet met hand op tafel en gaf een zo bloemrijk mogelijke omschrijving van mijn tuintje. Bovenaanzicht, en profiel, de hele mikmak. Het bleek niet genoeg. Dus ik bedacht me: wat zou Guus doen? Zeggen wat hij vindt, een stilte laten vallen en onverstoord dooreten. Dus dat is wat ik deed. Werkte als een tiet. Want omdat ik niet meteen weer probeerde om vriendjes te worden, plengden er ook geen tranen en kon ik zeggen wat ik echt vond. En we maakten het goed, wat best een overwinning is in een post-barende relatie. Een vriendin zei eens dat het mooie aan liefde na je huwelijk is dat er niks meer van afhangt. Je hebt je kinderen al, je hoeft niet per se samen te wonen, en lange tijd voelde dat heerlijk vrij. Maar er schuilt ook een emotionele armoede in die cancelcultuur. Mijn vriendin en ik polsen door schade en schande ook af en toe of we nog een rondje zullen verlengen. En dat niemand weet hoe lang een rondje precies is, laten we maar lekker zo. Gebutst genoeg om te weten dat liefde voor het leven geen gegeven is, maar hopend om het tegendeel te bewijzen. Zo Hollywood ben ik dan ook wel weer. In films en soaps - vooral soaps! - hebben ze er een handje van om een punt te maken en dan weg te lopen. De kamer uit, het bos (of de armen van de buurvrouw) in. Maar wij verlieten de kamer niet. En elkaar evenmin.