Hanneke: “Ik ben een optimist van Disneyachtige proporties”

Hanneke heeft een liefde voor advies geven, maar weet ook dat het soms beter is om dat juist niet op te volgen.

Mijn naam is Hanneke Mijnster, ik ben 42 jaar en mijn hobby is advies. Servies zeg je? Nee, nee, advies. Met een A ja. Ik mag graag advies geven aan dezen en genen. Gevraagd en ongevraagd. Betaald en onbetaald. Over allerhande zaken wel. Liefde en relaties, zeker, maar ook over time management en opvoeding. Voor je warme kostje moet je bij mij niet wezen, nee, dan zeg ik: zoek het zelf maar even uit. Zelfinzicht is goud waard, hè.

Het allerfijnst aan advies vind ik dat je het zo lekker in de wind kunt slaan. Hup, in volle vaart het raam uit. Vooral met goed bedoeld advies gaat dat goed. Als een pro in de Amerikaanse baseball league mep ik tips voor zelfbehoud en mogelijke verbetering het raam uit. Gevolgd door alle behoedsels voor een gebroken hart.

Het mooist is om een advies dankbaar in ontvangst te nemen, zelfs als je al weet dat je er precies niks mee gaat doen. Op goede dagen gooi ik er zelfs wel eens een ‘goh!’ uit, als blijk van verwondering. Zie je de adviesgever meteen een potje glimmen, want ja, een goede daad is nooit weg. En zelf glunder ik dan net zo hard mee, want ik weet dat ik na deze gift van kort geluk mezelf weer blij maak met het wegwerpen van de bemoedigende woorden.

Dat hoeft niet eens zodra de adviesgever de deur uit is. Nee, juist niet, zou ik bijna zeggen. Laat het advies liever even rijpen als kaas, dat-ie oud en brokkelig wordt en de kristallen erin staan. Een daarvan, regelmatig opnieuw gegeven en al even regelmatig gelaten voor wat het is, komt van mijn eigen moeder. Sorry, not sorry mam.

Door de jaren heen drukte ze me al verschillende keren op het hart om vooral maar niet te hopen op iets; denk aan een baan, een dochter, een te winnen prijs of een te verkrijgen huis. Dit vanuit de filosofie dat het alleen maar kon meevallen als ik er vanuit zou gaan dat het niet zou lukken. Maar zo werkt het helemaal niet.

Althans, zo werk ik niet. Ik ben een optimist van Disneyachtige proporties. Natuurlijk kiest die liefde wel voor mij, krijg ik die dochter, krijg ik die kans! Want weet je wel hoe graag ik dat wil? En prompt fantaseer ik mezelf naar het moment dat die hoop gegrond blijkt, dat de buit binnen is en hoe geweldig het dan inderdaad is, mét een beetje extra. Glitters en confetti, een eenhoorn erbij als het echt bal is.

Wie mij vaker leest, weet inmiddels dat die dochter er nooit kwam en dat ik ook geen hoofdredacteur werd. Heeft mijn moeder dan toch gelijk? Had ik niet moeten hopen? Welnee. Hoop is heerlijk. Hoop doet leven. Die paar weken dat de opties open liggen, dat de kans op iets buitengewoons mogelijk lijkt, zijn goud waard. En op het moment dat het tegendeel waar is, komt de klap toch wel. Even.

Ik geloof niet dat die minder hard is door het smoren van je fantasie, of door het neersabelen van je mogelijke kansen. Teleurstelling mag doorvoeld worden, net als geluk en blijdschap. Zelfs als dat laatste slechts bij voorpret blijft. Ga voor de volle honderd, je ziet vanzelf wel of er nog iets afgesnoept moet worden. Voilà, een portie advies van mij. Gratis en voor niks. Doe er vooral mee wat je wil.