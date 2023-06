Hanneke: “Ik blink uit in het verwachten van wonderen”

Hanneke Mijnster heeft eindelijk haar eigen, unieke talent ontdekt, terwijl ze jarenlang dacht dat ze nergens goed in was.

Ergens in de jaren negentig, tijdens Pinkpop als ik het me goed herinner, richtte ik met een vriend een club op. De ‘club van mensen die zo graag ergens goed in zouden zijn’. Wij waren allebei gezellig, grappig en bovenal talentloos, vonden we zelf. Niemand vroeg ons in hun band, niemand hing ons een medaille om, nooit wonnen we een beker of stonden we ergens bovenaan. Behalve in onze eigen club, waarvan we trots de ere-leden waren.

Vijfentwintig jaar later heb ik zowaar mijn unieke talent ontdekt. Ik blijk namelijk uit te blinken in wonderen verwachten. Vooral kleine, want de grote zijn de wereld al wel uit. Ik verwacht bijvoorbeeld wonderen met getallen: in hardlopen, in wegen, in banksaldo - ieder meetmoment voelt voor mij als een rondje roulette. Het balletje rolt wild en ik laat me volledig verrassen door de uitkomst. Ik weet heus dat ik niet drie kilo afval in een week, sterker nog: lijnen mag niet in de eetkliniek, dus ik freewheel maar een beetje en eet zo intuïtief mogelijk, maar tegen beter weten in hoopt mijn karakter toch op een onverklaarbaar succes. Als in: minder kilo’s met nog minder moeite.

Zo ook met het meten van mijn bloeddruk bij de arts vanochtend. We bespraken de werking van mijn adhd-dimmers (hoera voor deze rakkers!) en ik verwachtte ondanks mijn haastige fietstocht toch een bijzonder goed resultaat op haar meter. Was niet zo. Ik had net een half uur zitten jubelen over hoe fijn die medicijnen zijn, want ik voel zowaar wat rust in mijn donder wanneer ik een bescheiden dosis slik.

Met een licht doorklinkende teleurstelling vertelde ik dat ik nog steeds mijn momenten van dagdromen kende, dat die stapels was en administratie er nog altijd liggen en dat het ook nog niet gelukt was om volgens de planning in mijn hoofd twee verhalen op een dag te schrijven. Mijn arts, de rust zelve, zul je altijd zien, glimlachte en herhaalde nog maar eens dat mijn pillen me voor 50 procent helpen, en dat de rest een kwestie van accepteren is. “Je neemt nog altijd jezelf mee.”

En dat onder ogen zien komt nu pas. Nu ik het weet. Maanden moest ik leuren om dat label, slalommend tussen goedbedoelde adviezen (‘Waarom is die diagnose zo belangrijk? Dan weet je dat je adhd hebt, en dan?’) en ongevraagde meningen (‘Pillen moet je echt niet slikken, hoor, is allemaal troep! De tante van m’n buurvrouw en daar de zus van is er ook alleen maar slechter van geworden.’) Ik bleek een strijder, want ik moest en zou het weten. En nu weet ik het. Een gat in lucht sprong ik. Niet eens vanwege het label of de pillen, vooral vanwege de verhelderingen met terugwerkende kracht. Na 42 jaar snap ik eindelijk hoe het komt dat mijn hoofd zestien vragen per minuut opwerpt tijdens een lopend gesprek en waarom het invullen van het overblijflijstje van school voelt als het schrijven van een scriptie. Ik geef me eindelijk over aan mijn ere-lidmaatschap van ‘club van mensen die zo graag ergens goed in zouden zijn’. Het is een wonder.