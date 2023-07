Hanneke: “Ik heb allerlei gewoontes die niet bij mij horen, maar bij mijn eetstoornis”

Hanneke leert haar lijf te omarmen. Dat gaat steeds een beetje beter.

Iedere woensdag rijdt er een vrachtwagen over me heen. Soms op donderdag nog een en soms op maandag ook. Het zijn de dagen dat ik voor een uur of wat naar de eetkliniek in Amsterdam ga, waar ik praat over het leven en roer in mijn binnenwereld. Het zijn de dagen waarop ik mezelf steeds door andere ogen bekijk. In de wachtruimte staan twee extra stevige stoelen, voor de dikke bezoekers. Al zie ik die er nooit. Iedereen is slank en jong. En dan ik. Ik ga bewust nooit op die joekels zitten. Die zijn voor de echt ernstige gevallen, houd ik me voor.

Zelfs na mijn intake, die drie keer een ‘ja’ opleverde, was ik ervan overtuigd dat het bij mij wel meeviel. Ik spuug mijn eten immers nooit uit en ik bestel ook geen drie pizza’s voor mezelf. Wat ik wel doe, is veel te veel koekjes achter elkaar eten omdat ik denk dat ik het anders niet kan. En ‘het’ is hierbij een vrije invulling. Denk aan een sterk artikel schrijven, bijkomen van een weekend vol gezelligheid, de energie vinden om de bedden te verschonen of mijn btw-aangifte te doen.

Daarnaast heb ik nog allerlei gewoontes waarvan ik nu pas in de gaten krijg dat ze niet bij mij horen, maar bij mijn eetstoornis. In gezelschap altijd de kleinste portie nemen, bijvoorbeeld. Of nooit mijn bord leeg eten. Mijn bestelling afstemmen op de anderen, en niet op wat ik zelf wil, om maar niet die ‘dikke met de vette bek’ te zijn. Geen wonder dat ik genieten in gezelschap zo vermoeiend vind, want ik gooi er voor mezelf met gemak twintig persoonlijke huisregels bovenop. Van de volgorde waarin ik eet, tot de snelheid, tot de hoeveelheid. Als een havik houd ik de anderen en vooral mezelf in de gaten. Wat dat betreft is een eetstoornis best eenzaam. Ik heb het heel druk in mijn eigen bubbel, terwijl anderen denken: goh, wat is ze stil. Of door blijven duwen in te strakke broeken, ook zoiets, omdat ik vind dat ik erin moet passen (of eigenlijk moet krimpen), in plaats van dat ik draag wat lekker zit.

Door die vrachtwagensessies, door het inzoomen op wat ik vind en voel en vooral ook wat ik wil, realiseer ik me dat die eetstoornis wel degelijk meer om het lijf heeft dan kilo’s en koekjes. In de paar weken dat ik nu bezig ben, heeft nog niemand me een eierkoek aangeraden. Of juist verboden. Niemand heeft het woord calorie in de mond genomen en de enige die een eetschema zou willen, ben ik zelf. Maar nee. Bij deze club ga ik niet afvallen, nee, hier zeggen ze dat ‘het lichaam dat bij me past vanzelf tevoorschijn komt.’ Mooie theorie. Ik hoop vooral dat het niet te lang verstoppertje meer speelt. Want een dik lijf omarmen zonder afvalplan, dat is pas echt afkicken.

Het goede nieuws is dat ik met het platwalsen ook weer wat lucht in mijn lijf blaas. Zie wat ik doe en op een festival vorig weekend zelfs een suikerwafel durfde te eten waar mijn vrienden bij waren. Omdat ik me op dat moment veilig genoeg voelde (wat een fijne realisatie was dat!) en er zin in had. Hij smaakte verrukkelijk en ik hoefde er niet nog drie. Ik kan het dus wel, normaal eten. Daar, tussen die enorme stoelen en het Riverdale-interieur, leer ik een truckload aan tools om mijn doen en laten precies passend voor mij in te richten. En juist dat maakt het leven licht.