Hanneke: “Ik heb nooit luizen geplozen of jaarboeken gemaakt ”

Hanneke ergert zich aan vrijwilligers die het anderen verwijten als zij niet willen helpen. Terwijl: niet iedereen zit erop te wachten om te luizenpluizen of fruit te snijden.

Hij komt vaak na een zucht. De constatering dat het ‘al-tijd dezelfden zijn die het doen’. Vergezeld van een indringende blik of een oogrol, in kringen die het midden houden tussen vrienden en vreemden. Kantoren. Sportclubs. Scholen. Allemaal broeinesten voor beurtergernis. Over wie de klassenmoeder is, bijvoorbeeld. Of de vaatwasser op kantoor uitruimt voordat de andere collega’s er zijn. En dat het altijd dezelfde goedzak is die gesneden komkommers meeneemt naar de wedstrijd, voor het hele team. Hartstikke lief, maar wat mij betreft volstaat water, dus ik denk er nooit aan op zaterdagochtend. En ik wil dus ook dat verwijt niet krijgen. Het zijn altijd dezelfden die het doen, soms lachend, soms zuchtend, soms passief-agressief, maar ze doen het. Ze doen het zelf.

Het zijn ook altijd dezelfden die het zo belangrijk vinden. Na tien jaar basisschool kan ik wel zeggen: ik ben zo niet. In een dubbele set van kleuters tot groep acht heb ik nooit geklassenmoedert, nooit luizen geplozen en al helemaal geen jaarboeken gemaakt. Na een poging poppetjes punniken in groep vijf, ik zat verdorie niet eens in het groepje van mijn eigen zoon maar naaide oren aan ouwemannensokken met wildvreemde kinderen vol snot, hield ik het handje helpen voor gezien. Ja, oké, af en toe taxiën, dat deed ik wel. Naar een museum of theater, met de hele klas op kamp. Veilig afgebakend in ritjes met maximaal vier kinderen aan boord, prima te overzien.

In die tien jaar zag ik inderdaad steeds dezelfde klassenmoeders meeverhuizen naar een klas hoger. Herinneringen sturend in de groepsapp dat ze pas van vijf kinderen een geknutselde bloem met pasfoto hadden voor het lentefeest, en het was al vrijdag. Waarom zo’n bloem? Naast alle andere paasdozen, lentewandelingen, broodjes voor bejaarden en alle andere acties. Het is aardig dat je het bedenkt, maar het werkt niet als je een evenredig enthousiasme verwacht.

Mensen die mopperen dat het altijd dezelfden zijn, proberen anderen in hun standaard te proppen met een flinke dot zelfmedelijden. Niet iedereen vindt het belangrijk om groenten voor het hele team mee te nemen, hoe lief ook. En al helemaal niet iedereen zit in de staart van de basisschoolcarrière van hun kind te wachten op én een musical, én een brugpieperdag, én een uitzwaaimiddag én een afscheidsbarbecue. Wat mij betreft is met een big bang eruit genoeg. Maar voor iedereen die altijd de leuke dingen organiseert, de toiletten poetst in het atelier en kantinediensten draait bij de sportclub: doe het vanuit de goedheid van je hart of spreek een eerlijke verdeling af. En zeik niet over het pakken van de beurt. Jouw enthousiasme is nu eenmaal niet de norm. Laat het los, daar wordt het stukken leuker van. Vooral voor jezelf.